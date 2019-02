Kim Kardashian luce sus curvas con sexy vestido de víbora (FOTO)

Una de las ardientes mujeres en las redes sociales es sin duda alguna Kim Kardashian, quien en pleno programa de Jimmy Fallon, lució un espectacular vestido de brillantes muy ajustado que resaltaba sus sexys curvas.

Kim Kardashian desató furor en las redes sociales al mostrar su sexy figura con un vestido con estampado de víbora.

La celebridad deleitó la pupila de todos los espectadores cuando anunciaron la presencia de Kim kardashian en el programa de televisión, las personas se pusieron de pie y empezaron a aplaudir a la famosa.

Quizás te pueda interesar: Aracely Arámbula reta la censura de Instagram con atrevido desnudo (FOTO)

La esposa de Kanye West lució un vestido muy ajustado de brillantes, con el cuello de tortuga, estampado de víbora y la celebridad usó unos botines de terciopelo.

Cabe mencionar que el pasado viernes se estrenó la primera promo de la próxima temporada de la serie de televisión “Keeping Up with the Kardashians”, en estos nuevos capítulos la empresaria Kim Kardashian revela la llegada de un cuarto bebé.

"Tenemos un anuncio que hacerles tendremos un bebé!". Mencionó la celebridad Kim Kardashian.

En redes sociales la empresaria Kim Kardashian le gusta presumir su bella y escultural cuerpo con atrevidos vestuarios y en esta ocasión durante el programa de Jimmy Fallon no fue la excepción.

La celebridad Kim Kardashian de 38 años, con más de 16 millones de seguidores, se ha convertido en una de las más buscadas de sus famosas hermanas; Kylie Jenner cuenta con la misma cantidad de usuarios en Instagram que la empresaria, mientras que Kendall Jenner tiene 103 millones.