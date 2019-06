Kim Kardashian luce EXTRAÑA falda de periódico (FOTO)

La celebridad de televisión Kim Kardashian presumió su nuevo outfit para esta temporada de verano y tal parece que la esposa de Kanye West deslumbró con su nuevo estilo al vestirse de periódico.

Kim Kardashian se ha hecho famosa gracias al programa de televisión "Keep Up With The Kardashians" y de su nueva línea de maquillaje, aunque los fieles seguidores de la empresaria, prefieren admirar sus curvas a través de su cuenta oficial de Instagram.

La empresaria Kim Kardashian con más de 142 millones de seguidores, no deja de sorprender a los internautas con sus publicaciones y recientemente la famosa quiso presumir su nuevo look de verano.

En aquella fotografía, Kim Kardashian luce una blusa sencilla sin mangas, combinado con una falda cubierta con un estampado de periódico, la prenda tiene una abertura entre sus piernas, mientras que su cabello es más corto, ya que la famosa está estrenando un nuevo corte para este verano.

Además del arriesgado look de Kim Kardashian en cada evento que asiste, también decidió combinar la falda de periódico con una bolsa muy coqueta con el mismo estampado.

La instantánea que compartió Kim Kardashian presumiendo su falda con un estampado de periódico, cautivó las miradas de más de un millón de seguidores.

Kim Kardashian disfruta vestirse a la moda y cambiar drásticamente su imagen, en algunas ocasiones aparece con el cabello largo o con vestuarios muy atrevidos que dejan al descubierto sus atributos, tal y como lo hizo durante la Gala del Met al acudir con un ajustado vestido y presumiendo su diminuta cintura.