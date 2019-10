Kim Kardashian llega a los 39 más empoderada que nunca

Kim Kardashian es una de las mujeres más influyentes de la actualidad, y es que basta con saber que lleva más de 17 temporada de Keeping up with the kardashians, su reality show, para darse cuenta que la familia tiene una gran popularidad, y Kim Kardashian aún más.

Pues la magnate empresaria, y socialité cumple 39 años, a tan solo una vuelta al sol de llevar a la temible cuarta década, Kim Kardashian celebró su cumpleaños número 39 con regalos para todos sus fanáticos y amigos.

Y es que como es bien sabido, Kim Kardashian tiene varias empresas, entre ellas su línea de ropa y cosméticos, por lo que, a raíz de su cumpleaños, ofreció descuentos para todos a aquellos quienes adquieran su producto durante su cumpleaños.

Kim Kardashian cuenta con más de 300 millones en patrimonio, y cada día vale más y más, pues donde pone el ojo pone la flecha al atinarle a las nuevas tendencias, e incluso ser ella quien marque las propias tendencias. Según los comentarios de los fans de Kim Kardashian, el éxito de la empresaria está en que ha sabido venderse a sí misma como una empresa, y no como una empresaria.

Para celebrar su cumpleaños, también publicó una imagen en donde aparece vistiéndose, foto que causó la reacción de más de 600 mil fans, que se manifestaron con su “me gusta” en la imagen, además de dedicarle algunos comentarios con respecto a lo guapa que se ve en la imagen.

Aunque pareciera que no tiene “ningún talento” pues en realidad no es artista, cantante, bailarina o actriz, Kim Kardashian es muy famosa y popular por su talento de hacer negocios, no por nada cuenta con más de 149 millones de seguidores en Instagram, siendo una de las mujeres con más followers en dicha red social.

