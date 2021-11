En vivo desde Nueva York, es… ¡Kim Kardashian! La protagonista de “Keeping Up With the Kardashians” llegó a la Gran Manzana el lunes, según se enteró en exclusiva el medio estadounidense Page Six, tres días después de tomarse de la mano con el nativo de Staten Island, el comediante Pete Davidson.

Escuchamos que Kardashian, de 41 años, está en la ciudad para asistir al WSJ. La undécima edición anual de los Premios Innovadores de la revista en el Museo de Arte Moderno de Nueva York el lunes por la noche.

Recientemente Kim Kardashian apareció en una de las portadas de Innovators de la revista, y es probable que aparezca en la alfombra roja junto a otras estrellas destacadas del tema, como Ryan Reynolds, Lil Nas X, el corredor Lewis Hamilton, el diseñador Kim Jones y el autor Colson Whitehead.

¿Pete Davidson y Kim Kardashian juntos en Nueva York?

Kim Kardashian llega a la ciudad natal de Pete Davidson tras tomarse de la mano.

Pete Davidson, de 27 años, presumiblemente también ha regresado a Nueva York, ya que su programa, "Saturday Night Live", comienza la producción los lunes con una reunión de presentación semanal en la oficina del creador Lorne Michaels para los escritores y el elenco.

Los presentadores de los premios Innovator Awards todavía se mantienen en secreto. Sin embargo, La Verdad Noticias informa que Kardashian asistirá a otros eventos en la ciudad a finales de esta semana.

Kim Kardashian y Pete Davidson fueron captados "tomados de la mano" en Knott's Scary Farm en Buena Park, California y casi rompen el internet. La hermana de Kardashian, Kourtney Kardashian, y su prometido, Travis Barker, también fueron vistos gritando de emoción. paseo.

No obstante, una fuente le dijo a la revista People of Kim y Davidson: “Se cuelgan en los mismos círculos, por lo que estarán juntos de vez en cuando. Son solo amigos pasando el rato "

¿Cómo es que Pete Davidson conoce a Kardashian?

Kim Kardashian llega a la ciudad natal de Pete Davidson tras tomarse de la mano.

La estrella de "King of Staten Island" aparentemente conoce a la famosa familia a través de su mejor amigo Machine Gun Kelly, quien es amigo del baterista de Blink-182, Travis Barker, de 45 años. Davidson también recientemente se tomó de la mano y compartió un beso con Kim Kardashian cuando fue conductora en Saturday Night Live.

Pete Davidson es conocido como uno de los hombres más inverosímiles de Hollywood, habiendo salido anteriormente con Ariana Grande, Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber y la estrella de “Bridgerton” Phoebe Dynevor.

Kim Kardashian, por su parte, está atravesando un divorcio con el artista anteriormente conocido como Kanye West, quien legalmente cambió su nombre a Ye. Ella todavía usa el apellido de West a pesar de su ruptura.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.