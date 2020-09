Kim Kardashian lista para divorciarse cuando pase la crisis bipolar de Kanye West

Kim Kardashian está estudiando la posibilidad de poner fin a su matrimonio con Kanye West, después de que su actual episodio bipolar llegue a su fin, según revelan fuentes cercanas a la socialité.

La estrella de Keeping Up With The Kardashians admitió que tiene problemas para dormir después de experimentar sus momentos más complicads desde el comienzo de su relación con el rapero de 43 años.

Kanye West ha provocado varios escándalos durante su crisis bipolar

Kim Kardashian publicó en su historia de Instagram que estaba completamente despierta antes del amanecer y dijo que actualmente está sufriendo insomnio. A las 4.45 am escribió: "¿Empiezo temprano mi entrenamiento o trato de volver a dormirme?".

De hecho, la socialité no eligió ninguna de esas opciones, ya que luego reveló que usó el tiempo para estudiar, con una foto de varios libros y blocs de notas con apuntes. Actualmente, Kim Kardashian está buscando obtener un título en derecho y actualmente está en medio de una pasantía de cuatro años.

Kim Kardashian comparte su sesión de estudios con 189 seguidores en Instagram

La estrella de reality shows debe haber decidido finalmente hacer ejercicio en su haber, ya que luego publicó una foto de sus pies y zapatos junto a su hermana Khloe Kardashian y su supuesto novio nuevamente, la estrella de la NBA Tristan Thompson.

Kim Kardashian esta dispuesta a divorciarse

Ha sido un momento turbulento para Kim Kardashian con el anuncio de que Keeping Up With The Kardashians llegará a su fin el próximo año, así como los frecuentes desvaríos de su esposo Kanye.

Las fuentes le han dicho a The Sun que las afirmaciones de Kanye West sobre que Kim Kardashian quería que se abortara su embarazo con North habían sido un paso demasiado lejos y eso fue antes de que la llamara en Twitter una viciosa.

Según los informes de Page Six, la socialité de 39 años está "planeando divorciarse" de Kanye West una vez que pase su reciente episodio bipolar.

"Kim tiene planeado todo el divorcio, pero ella está esperando que él termine su último episodio".

Otros rumores indican que Kanye West se niega "a seguir su plan de cuidados" y Kim Kardashian está "profundamente decepcionada" con las acciones que está tomando.

Una fuente le dijo a Us Weekly: "Es un círculo vicioso que Kim ha tenido éxito en interrumpir con éxito durante meses a la vez [...] Es lo mismo una y otra vez".

La pandemia de coronavirus ha sido parte del problema que ha enviado a Kanye West en una "espiral descendente" con su salud mental y, según los informes, Kim "no está sorprendida" de que su esposo no esté "cumpliendo con los términos de su plan de atención".

"Él está en el hielo muy delgado con ella en este momento, y ella realmente está tratando de decidir qué hacer para proteger a los niños, pero también su propia cordura. Todo es desalentador y difícil para ella".

