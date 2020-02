Kim Kardashian le da candente sorpresa de San Valentín a Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West forman una de las parejas más “Goals” en el mundo del espectáculo, pues llevan juntos más de 5 años, y relación de la cual han sido producto sus 4 hijos Saint, Psalm, North, y Chicago.

Kim Kardashian y Kanye West no podían dejar de celebrar el día de los enamorados, celebrado el pasado 14 de febrero, y decidieron irse de viaje para poder pasarlo a gusto. El destino al que fueron es un lugar con playa, pues en las fotos compartidas por kim Kardashian se le puede ver muy sexy disfrutando de la playa y la piscina.

Como siempre, Kim Kardashian aprovechó la oportunidad para mostrarse en prendas muy candentes, y presumió su escultural cuerpo en el borde de la piscina. A través de su Instagram publicó un par de fotografías en las que vemos a la socialité con un bikini muy pequeño, mismo que nos deja ver el moreno cuerpo de la empresaria.

“Escapada sorpresa de San Valentín”, publicó Kim Kardashian como pie de foto en su Instagram.

La fotografía de está candente empresaria, modelo, y socialité Kim Kardashian alcanzó rápidamente miles de likes, y por supuesto, comentarios por parte de sus fans, quienes no dejaron de reconocer con emojis de “fuego” lo sexy que se ve.

Kim Kardashian, quien cumplirá 40 años este 2020, se hizo popular por su aportación al mundo de la moda y maquillaje, y después de haber protagonizado el programa Keeping Up With The Kardashians, donde nos ha permitido ser testigos de todos los detalles de su vida diaria.

Por cierto, hace unos días se estrenó la nueva temporada de “E! True Hollywood Story” la cual tuvo como primer capítulo la historia de Kim Kardashian, donde la empresaria abrió su corazón, y confesó lo duro que ha sido este andar por la vida llena de fama y glamour, en el programa pudimos ver a sus hermanas y a su esposo Kanye West confesar profundos secretos sobre la famosa.

