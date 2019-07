Kim Kardashian: la primera fotografía de sus glúteos ¡SIN PHOTOSHOP!

La famosa empresaria Kim Kardashian es una de las mujeres más impactantes al poseer un físico espectacular. En diversos eventos a los que asiste, utiliza atuendos muy seductores que han enloquecidos a todo el mundo, y es que la estrella de televisión disfruta consentir a sus fans.

Kardashian a sus 38 años de edad, ha tenido un cambio drástico en su figura, pues recordamos que hace algunos años atrás no lucía como ahora, pues antes no era famosa, sin embargo, logró alcanzar la fama debido a su programa de televisión donde ella y su familia dan a conocer al público sus secretos.

No obstante, parece que la anatomía de Kim nuevamente ha cambiado, y esta vez no para mejor, pues hacía tiempo que no veíamos una imagen de la celebridad como la que fue captada esta semana, cuando la empresaria estadounidense fue captada por los periodistas cuando volvía de hacer ejercicio y quizá tomaron su peor foto de todos los tiempos.

En la imagen podemos ver a la celebridad dando la espalda a las cámaras vestida con unos entallados leggings negros que enmarcaron a detalle cada imperfección de su famoso trasero.

De lo que estamos seguros es que no pasará mucho tiempo para que la más famosa de la familia Kardashian vuelva a ponerse en forma, aunque lo innegable es que su estado físico actual es deplorable.

Gracias a los paparazzis, se pudo observar por primera vez los enormes glúteos de Kim Kardashian sin photoshop ni retoques, lo que demuestra que su anatomía es más normal y común que la que suele mostrar en las portadas de las revistas.

Al ver dicha instantánea, sus fans no daban crédito del descuidado física de la celebridad, razón por la que se podían leer comentarios bastante ofensivos en las redes sociales, ya que la imagen resultó realmente sorprendente para sus seguidores.

MIRA EL TRASERO DE KIM KARDASHIAN SIN PHOTOSHOP

