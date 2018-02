¿Kim Kardashian la nueva midas? Ganó 10 millones de dólares en 4 días con KIMOJI Heart

Al parecer Kim Kardashian es la nueva midas, ya que todo lo que toca lo convierte en oro.

El pasado 1 de febrero Kim Kardashian West lanzó una nueva línea de fragancias KIMOJI Heart con una temática del día de San Valentín.

Las fragancias KIMOJI Heart vienen en una caja con firma de corazón gigante de chocolate que tienen que abrir con un martillito de madera que tiene las iniciales KKW.

Los primeros 300.000 perfumes de su nueva colección, llamada Kimoji Hearts, se agotaron el domingo, tan solo cuatro días después de su lanzamiento. Fuentes cercanas a la marca aseguran que los ingresos de las venta de las fragancias BAE, Ride or Die y BFF superan los USD 10 millones.

Las fragancias que son edición limitada. Cada aroma está inspirado en un dulce corazón y tienen un costo de cerca de 30 dólares, ahora se encuentra agotada.



La fragancia Bae es un compuesto de gardenias y jazmín, Ride or Die es una fragancia feroz con jazmín y néctar, y BFF es un aroma fresco de pétalos de rosa y pera.

Kim reveló que la campaña de los tres perfumes se inspira en los años noventa y ha sido filmada por el fotógrafo Vijat Mohindra con la música de las Spice Girs y bajo la estética y consejos de su estilista Chris Appleton.

Kim agradeció a sus seguidores por el exito de KIMOJI Heart

La nueva línea de perfumes ya dio de qué hablar, luego de que la hermana más famosa del clan Kardashian dijera a través de su Instagram que iba a regalar la fragancia a sus seres más queridos, pero también a sus enemigos y a aquellos que la odian.

La esposa de Kanye West publicó un Instagram con una lista de famosos con los que ha tenido disputas en el pasado. Este San Valentín Kim Kardashian demuestra que es una fecha en la que también se puede tener muy presente a sus enemigos.

En la imagen que posteó se podían leer los nombres de Taylor Swifft, Blac Chyna y Bette Middler.

Esta no es la primera vez que la hermana más famosa del clan Kardashian bate récords de venta. En junio del 2017, su línea de maquillajes se agotó por completo en tres horas, recaudando más de 14 millones de dólares.

También posee una línea de ropa infantil junto a su marido, Kanye West, que promociona al vestir a sus hijos con sus prendas.

Kim es la que más dinero tiene de los hermanos Kardashian Jenner. Además de los productos relacionados al mundo de la belleza es productora ejecutiva del reality show familiar, Keeping Up with the Kardashians.