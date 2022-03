Kim Kardashian intenta vender sus zapatos Yeezy en medio del divorcio de Kanye.

Kim Kardashian parece estar deshaciéndose de todas las cosas de Kanye West en este momento... hasta sus zapatos. La multimillonaria de 41 años publicó dos pares de sandalias Yeezy negras en su sitio web Kardashian Kloset durante el fin de semana, con una lista de zapatos usados por $375 y $350.

Ambos tacones estilo mula de malla negra estaban disponibles en el tamaño 37 (o un tamaño de EE.UU. 6 a 6.5), con el par de mayor precio que incluye la caja y el envío de la lista de precio más bajo sin embalaje.

Si bien tiene sentido que la fundadora de Skims quiera separarse de las sandalias con la etiqueta West (fue declarada legalmente soltera a principios de este mes después de solicitar el divorcio de West en febrero de 2021), los usuarios de las redes sociales se apresuraron a señalar su intento de sacar provecho de zapatos que seguramente recibió gratis de su ex.

Tunden a Kim Kardashian por vender sus zapatos Yeezy

“Kim no está aquí vendiendo sus sandalias Yeezy. No puedo, lmao”, escribió un fanático en Reddit . “Vender cosas que has obtenido gratis cuando ya eres un 'multimillonario' es tan BRUTO”, agregó otro comentarista en el Reddit “KUWTK”.

Otro asó los controvertidos comentarios sobre la socialité Kim Kardashian sobre el trabajo y agregó: "Nadie quiere trabajar en estos días, ¡solo vende la ropa que te regalaron!" Aparentemente debido a la reacción violenta, Kardashian Kloset eliminó rápidamente ambas listas en línea, que ahora revelan mensajes de error.

La Verdad Noticias informa que, esta no es la primera vez que alguien critica a uno de los Kardashians por revender artículos de regalo en su sitio de moda, que se lanzó en 2019 y no beneficia a organizaciones benéficas.

En 2010, Christian Cowan expresó su enojo con Khloé Kardashian por tratar de vender muestras de pasarela que le habían enviado, aunque una fuente le dijo a Page Six Style que a la estrella nunca se le pidió que devolviera los artículos. Al igual que los zapatos Yeezy de Kim, la lista desapareció del sitio web.

Kim Kardashian y su éxito con Skims Swim

La situación del calzado sigue al exitoso lanzamiento de Kim de su línea Skims Swim el 18 de marzo, con la estrella de telerrealidad, que actualmente está saliendo con el comediante Pete Davidson, de 28 años, agregando trajes de baño a su marca de ropa interior y fajas de $3.2 mil millones.

Mientras tanto, a West, de 44 años, se le ha prohibido actuar en los Grammy debido a su "comportamiento en línea preocupante". El rapero fue expulsado de Instagram durante 24 horas el 16 de marzo luego de su diatriba contra Trevor Noah, quien publicó en apoyo de Kardashian durante su tumultuosa batalla por el divorcio y la custodia con West.

Por lo anterior, parece poco probable que veamos más abandonos de Yeezy en el "Kloset" de Kim en el futuro, pero solo el tiempo lo dirá.

