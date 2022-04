Kim Kardashian insinúa que quiere más hijos

Kim Kardashian no está descartando tener más hijos. A la mujer de 40 años se unieron las hermanas Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kendall Jenner y Kylie Jenner, junto con su madre, Kris Jenner, para una entrevista el 11 de abril con el medio Access, en la que la familia jugó un sincero juego de "Más probable."

Durante el momento, a la familia se le hizo una serie de preguntas y mostró tarjetas fotográficas como respuestas, y una de Kim levantó las cejas de todos.

Se le preguntó al grupo quién era más probable que tuviera tantos hijos como Kris, quien tiene seis, y todos eligieron a Kourtney, quien ya tiene tres hijos con el ex Scott Disick y ha sido abierta al respecto queriendo más con su prometido Travis Barker.

Pero para Kim Kardashian, fue un empate. La fundadora de SKIMS, que tiene cuatro hijos con su ex Kanye West, mostró una foto de ella junto con una foto de Kourtney.

Su sorprendente respuesta pareció pasar desapercibida entre su familia, quienes dijeron que Kylie, quien dio la bienvenida a su segundo hijo con el rapero Travis Scott en febrero, podría terminar rivalizando con Kourtney.

Kim no dijo especialmente con quién expandiría potencialmente su familia, pero se ha estado fortaleciendo con su novio Pete Davidson durante seis meses.

Pete ya cuenta con la aprobación de la familia de su novia, y Khloe lo describe como "súper dulce".

"Pete simplemente saca a relucir una sencillez en ella y una calma que realmente amo y aprecio", le dijo a Kit la mujer de 37 años. "Es fácil y justo, es muy considerado y nos hace reír a todos. ¿Y quién no quiere reírse todo el día?".

Como mencionamos en La Verdad Noticias, Kim Kardashian y Pete Davidson fueron vistos juntos por primera vez en octubre después de la aparición de la estrella de Keeping Up With the Kardashians en SNL. Los dos se hicieron oficiales de Instagram en marzo y han sido inseparables desde entonces.

El comediante incluso apoyó a Kim en el estreno el 7 de abril de The Kardashians, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja. Durante una entrevista con Good Morning America, el 6 de abril, Kim se refirió a "lo seria" que es acerca de Pete.

"Quiero decir, soy una chica de relaciones, seguro", le dijo al periodista Robin Roberts . "Y no estaría con alguien si no planeara pasar mucho tiempo con él".

Antes de que Pete entrara en escena, Kim insistió en que había "terminado" de tener hijos durante una aparición en 2021 en El show de Ellen DeGeneres, y explicó que ya tiene "muchos niños".

La presentadora Ellen DeGeneres estuvo de acuerdo, bromeando con Kim Kardashian: "Te lo digo, ya terminaste. Voy a tomar la decisión por ti, ya tienes suficiente".

