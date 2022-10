Kim Kardashian inicia podcast en Spotify sobre crímenes reales

Kim Kardashian llevó su interés por la reforma de justicia penal un paso más adelante, haciendo enloquecer a sus fans con el lanzamiento de su nuevo podcast con historias sobre crímenes reales.

La estrella de la televisión, de 41 años, lanzó los dos primeros episodios de 'Kim Kardashian's The System: The Case Of Kevin Keith' en Spotify este lunes, dos años después de que firmara un acuerdo exclusivo con la plataforma de streaming.

Kim narra la serie que analiza el caso de Kevin Keith, quien fue condenado a muerte por cometer un triple asesinato, antes de que el ex gobernador Ted Strickland conmutara su sentencia a cadena perpetua sin libertad condicional en 2010.

El podcast se centrará en los intentos de Kevin por demostrar su inocencia tras su condena en 1994. Keith, el protagonista del nuevo podcast de Kim, lleva ya 28 años en prisión por un delito del que dice ser inocente.

La fundadora de la marca de ropa SKIMS ha dicho anteriormente que no había pruebas físicas que condenaran a Kevin, quien actualmente está encarcelado en la Institución Correccional de Marion en Ohio, acusado de la serie de crímenes.

Al anunciar el podcast a sus fans, la estrella de 'The Kardashians' compartió en las redes sociales un video en el que hablaba con Kevin por videollamada.

Caso de Kevin Keith

En una voz en off, dijo: "El caso de Kevin Keith es profundamente retorcido e increíblemente desgarrador desde todos los puntos de vista". A continuación, se escuchó a un reportero de noticias decir: "Un hombre de Ohio ha sido condenado a muerte".

Kim continuó:

"Al principio parece sencillo, pero cuanto más profundizamos, más se cuestionan los hechos relatados allí".

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. En Twitter, muchos destacaron lo increíblemente bueno que es. Un usuario escribió: "Vale, este podcast de Kim Kardashian es bastante interesante". Otro dijo: "El podcast de Kim Kardashian es sorprendentemente bueno. Debería hacer un podcast de crímenes reales", mientras que un tercero añadió: "¡No puedo mentir, el podcast 'The System' de Kim Kardashian suena bastante bien!".

En los últimos años, Kim ha defendido la liberación de presos que se consideran inocentes de los delitos por los que fueron condenados. Parte de su defensa incluyó un llamado al entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La apelación de Kim le ayudó a conseguir la liberación de Alice Marie Johnson, que había sido condenada a cadena perpetua por un cargo de drogas no violento. La mujer había pasado 22 años entre rejas antes de que la empresaria pudiera conseguir su libertad.

