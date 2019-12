Kim Kardashian infarta las redes con una sensual prenda ¡Qué curvas!

Kim Kardashian ha logrado popularidad en las redes sociales debido a su programa de televisión "Keeping Up With The Kardashians". La empresaria se ha convertido en una estrella de la pantalla chica por los sorprendentes episodios que muestra de la serie.

Y es que además de ser toda una celebridad en la pantalla chica, también ha logrado convertirse en toda una mujer de negocios, tras el lanzamiento de su línea de maquillaje, perfumes y los modelos de sus fajas para las mujeres.

Algo que caracteriza a Kim Kardashian, es que es una mujer que le gusta vestirse siempre a la moda, y recientemente fue sorprendida luciendo un elegante abrigo con estampados de víbora durante un desfile de moda que se llevó a cabo en Miami.

La celebridad Kim Kardashian acudió a un evento de moda y no perdió la oportunidad de mostrar su belleza con un atuendo espectacular, aunque a simple vista la empresaria quería esconder sus curvas, hubo otras instantáneas que capturaron el momento donde se dejó fotografiar mostrando su curvilínea figura.

La presencia de Kim Kardashian al evento dejó muy emocionados a los presentes, pues la famosa disfruta ser el centro de atención de las cámaras, pues en diversas ocasiones ha impactado con las prendas que usa.

Kim Kardashian luce su curvilínea figura en un desfile de moda

Kim Kardashian acudió a un desfile de Dior, donde presentaron una espectacular colección para el próximo año 2020; la empresaria llegó acompañada de su hermana Koutney Kardashian.

Cabe mencionar que a Kim Kardashian le fascina usar atuendos con estampados de animal print, y con este reciente look que mostró en las redes sociales, sus millones de seguidores quedaron más enamorados de la empresaria.