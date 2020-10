Kim Kardashian impresiona con este tierno disfraz de Halloween en familia

Kim Kardashian y sus hijos están listos para Halloween. La estrella de Keeping Up With The Kardashians, de 40 años, y sus dulces hijos, North West, 7, Saint West, 4, Chicago West, 2 y Psalm West, 1, debutaron con sus primeros disfraces para las vacaciones de 2020.

Aunque Halloween no es hasta el sábado 31 de octubre, Kim y sus hijos, a quienes comparte con su esposo, Kanye West, de 43 años, iniciaron las celebraciones el jueves 29 de octubre.

Kim Kardashian lució espectacular

Para el primer disfraz de Halloween de Kim, el magnate de SKIMS se disfrazó de Carole Baskin de la serie documental de Netflix Tiger King. La socialité estaba vestida con una peluca larga y rubia, una corona de flores y una camisa abotonada con estampado de leopardo.

Pero ella no estaba sola, ya que a la adorable Kim Kardashian se le unieron sus cuatro lindo gatitos, ¡sus hijos disfrazados de tigres! Jonathan Cheban, también se vistió como Joe Exotic del programa, luciendo una peluca rubia, bigote y una blusa azul brillante.

Sus disfraces salvajes eran absolutamente perfectos, y Kim incluso les dio a sus fanáticos una mirada detrás de escena de cómo todo se unió.

"¿Eres un tigre?" la madre de cuatro le susurró a su bebé Salmo, cuyo rostro estaba cubierto de pintura para que pareciera un pequeño cachorro de tigre. Kim se acurrucó junto a su hijo y le dio unos dulces besos en el cuello, antes de mostrarle a sus seguidores de Instagram el producto final.

"Muy bien chicos, ¿pueden adivinar quién soy para Halloween este año?" Kim dijo, inclinando su cámara para tomar un video selfie mostrando su apariencia.

Pero Kim Kardashian no es ajena a hacer todo lo posible por Halloween. Ya sea vistiéndose con un disfraz de pareja con su novio o amigo Jonathan, o vistiendo a sus hijos para las vacaciones, la socialité luce divina.

