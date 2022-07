¿Kim Kardashian ignoró a Maluma en Paris? Video se hace viral

Aseguran que el reggaetonero colombiano vivió un bochornoso momento en la pasarela de Jean Paul Gaultier.

Hace unos días se llevó a cabo el desfile de “Jean-Paul Gaultier Haute Couture” como parte de la presentación de la colección Otoño Invierno 22-23 para la Semana de la Moda de París 2022 y uno de los invitados fue Maluma, quien al parecer vivió un bochornoso momento durante su reencuentro con la socialité Kim Kardashian.

De acuerdo a la información que circula en Internet, el reggaetonero colombiano se acercó a la líder del Clan Kardashian-Jenner pero ella supuestamente lo ignoró y prefirió darle preferencia a la prensa internacional que la esperaba para tomarle algunas fotografías.

Aunque este momento no se ha confirmado, el intérprete de ‘Felices los 4’ ya se ha vuelto protagonista delas principales noticias de la farándula internacional debido a un video que podría comprobar el bochornoso momento que vivió durante el evento de París. No obstante, también circula un clip que muestra a ambos artistas saludándose efusivamente.

Maluma también fue ignorado en la MET Gala 2019

El supuesto desplante de Kim Kardashian a Maluma provocó que más de un cibernauta recordara el bochornoso momento que vivió durante su paso por la alfombra roja de la MET Gala 2019. Vestido de Moschino, el colombiano fue completamente ignorado por la prensa.

Dicha situación no pasó desapercibida para los cibernautas, quienes lanzaron crueles burlas y duras críticas en su contra. No obstante, él no dejó que este penoso momento le afectara y dos años más tarde regreso a la gala luciendo un atuendo vaquero de la marca Versace.

¿Qué significa el nombre de Maluma?

Hoy en día, el cantante colombiano puede presumir que es uno de los máximos exponentes del género urbano a nivel mundial.

Juan Luis Londoño Arias eligió Maluma como nombre artístico en honor a su familia. De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, Maluma es una combinación de las primeras letras de sus padres y su hermana: “Ma” de Marlli, “Lu” de Luis y “Ma” de Manuela.

