Kim Kardashian ignora las críticas y comparte MÁS fotos de su fiesta privada

Kim Kardashian dejó ver que le importan muy poco las críticas y compartió nuevas imágenes de la fiesta que organizó en la playa por su cumpleaños 40, que se suman a la ya enorme colección hecha pública.

Como reportó La Verdad Noticias en días recientes, la estrella de reality show presumió en redes sociales la exclusiva celebración con amigos y familiares en una paradisíaca isla privada como si el coronavirus no existiera.

Ahora, la magnate se dirigió nuevamente a su cuenta de Instagram, con más de 190 millones de seguidores, para difundir más fotografías, esta vez de una sesión de nado nocturno al lado de sus hermanas y familiares.

Kim tituló la presentación de diapositivas de su aventura en el océano como 'nado nocturno', mientras posaba una tormenta junto a Kourtney, su ex asistente personal Stephanie Shepherd y LaLa Anthony.

Ella también compartió un clip corto como la última diapositiva, con los cuatro dirigiéndose al agua mientras la música sonaba y las cámaras y videos brillaban a su alrededor.

Kim también celebró religiosamente

En sus historias, la estrella de Keeping Up With the Kardashians también compartió varios videos de lo que llamó una 'sorpresa especial el último día de nuestro viaje', que fue un servicio dominical en la isla.

Los asistentes al servicio se sentaron cada uno en una silla blanca, que estaba espaciada para el distanciamiento social, cuando llegaron al escenario para comenzar a cantar.

Se enfocó en la multitud, mostrando a su esposo Kanye West sentado a su lado; terminaron la actuación cantando el feliz cumpleaños de Kim, con Kanye cantando.

Kim Kardashian West organizó "humildemente" una fiesta en una isla privada durante una pandemia, y hay ola de críticas https://t.co/DmuuAjoPJq pic.twitter.com/lm5LnQaTKV — CNN en Español (@CNNEE) October 29, 2020

Kim se tomó con calma las preocupaciones por el uso del cubrebocas o el distanciamiento social después de “dos semanas de múltiples exámenes sanitarios y pidiendo a todo el mundo que hiciera cuarentena”, pero las críticas le llovieron.

Sea cual sea la intención de Kim Kardashian compartiendo las toneladas de imágenes, ciertamente su objetivo no es generar conciencia entre su gran séquito de seguidores sobre las medidas sanitarias, pero hasta el momento no se han reportado consecuencias que haya que lamentar tras su celebración millonaria.