Kim Kardashian hizo un "arreglito" al vestido de novia de Paris Hilton

La boda de Paris Hilton fue uno de los eventos más importantes del año, pues además de ser una ceremonia muy lujosa, contó con la presencia de importantes personas del mundo del espectáculo, como Kim Kardashian, quien tuvo el detalle de arreglar la cola del vestido de novia que fue diseñado por Oscar de la Renta.

El día más importante en la vida de la también Dj estuvo lleno de amor y alegría por las personas que acompañaron a la feliz pareja a unir sus vidas por la Iglesia, y uno de los fue protagonizado por la ahora ex esposa de Kanye West.

A principios de este año, Kim fue oficialmente nombrada multimillonaria por Forbes, pues sus múltiples negocios, entre los que destacan KKW Beauty & Skins, además del efectivo de Keeping Up With the Kardashians, le dan ganancias millonarias cada día.

Kim Kardashian arregló el vestido de Paris Hilton

El acto de Kim enterneció las redes sociales

Las cámaras que captaron todos y cada uno de los momentos de la espectacular boda dejaron ver cuando la mayor de las Kardashian arregló la cola del vestido de novia de Paris para que su paso de camino al altar fuera perfecto.

En una de las imágenes se ve la mirada de complicidad entre ambas amigas, quienes se han dejado ver juntas públicamente en diversos momentos y la sonrisa que ambas demostraban, era de cariño y felicidad.

Mientras la socialité tenía este detalle con el vestido, Hilton sostenía un maravilloso ramo de rosas blancas estando lista para casarse con Carter.

¿Cómo Kim Kardahsian tuvo fama?

Lleva varios años en el medio del espectáculo

Al igual que su querida a amiga Paris, fue conocida mundialmente por un videopornográfico casero en una ella aparecía sosteniendo relaciones sexuales con Ray J, y que fue inflltrado y distribuido en el mercado por la compañía Vivid Entertainment.

Luego de una vida de escándalos tras su video y otros problemas familiares, Kim Kardashian le pidió el divorcio a Kanye West, luego de que este arremetiera contra la familia de ella en diversas ocasiones.

