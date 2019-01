Kim Kardashian hace público el sexo de su próximo bebé

Luego de que la noticia de que Kim Kardashian y Kanye West serán padres por cuarta vez, se diera este lunes pasado en un famoso programa estadounidense, ahora la socialité ha revelado el resto del secreto.

La estrella televisiva ha desvelado incluso el sexo del bebé que nacerá "en algún momento no muy lejano" mediante un proceso de gestación subrogada, el mismo método de reproducción asistida al que ya recurrió la pareja para dar la bienvenida a su pequeña Chicago hace doce meses.

A lo largo de la conversación la futura mamá también ha ofrecido alguna pista acerca de cómo pudo acabar filtrándose la información de que iba a darle un hermanito a sus hijos North, Saint y Chicago antes de que estuvieran listos para hacer oficialmente el anuncio.

"Me emborraché en nuestra fiesta de Navidad y se lo contenté a algunas personas. No me acuerdo exactamente a quien porque no bebo nunca", ha aclarado, dejando claro que no sabe quién fue el culpable de ir con la historia a los medios.