Agencias/ Diario La Verdad CANCÚN, Q. Roo.- Kim Kardashian hace homenaje a Cher con un sexy disfraz. Halloween es una de las fechas favoritas de las celebrities de Hollywood. Ellos se esmeran por lucir el disfraz más espectacular y ocurrente del año. Y es una de las protagonistas de 'Keeping up with the Kardashians', la que le pone más empeño a la fecha. Hablas de Kim Kardashian West quien este año sorprendió a todos con un sexy disfraz.

@KimKardashian Woke To See You Are Me 4 ? You Look BEAUTIFUL Little Armenian Sister? Dream Of India"Is Perfect 4U,&@BobMackie at his best — Cher (@cher) 28 de octubre de 2017

"Ella siempre ha tenido el estilo más increíble, estoy obsesionada con ella. Pensar que ella estaba usando estos vestidos transparentes en los años 70 y lo que la gente debe haber pensado en ese momento", analizó.

#KimKardashian & her butler as #Sonny & #Cher #KUWTK #Halloween Una publicación compartida por Reality Wives (@realitywives) el 28 de Oct de 2017 a la(s) 11:03 PDT

Este año la guapa Kim Kardashian hace homenaje a Cher con un sexy disfraz. A sus 37 años, Kim, replicó uno de los looks más recordados de la cantante Cher y su amigo Jonathan Cheban, fue Sonny Bono, el ex marido y pareja en la duppla Sonny & Cher.Este año la exclusiva fiesta de Casamigos Halloween Party, tuvo una temática de los años setenta, situación que aprovechó Kim para lucirse.Además del conjunto amarillo, Kim llevó una larga peluca negra, grandes candongas doradas y gruesas pestañas postizas para complementar el ‘look’.Y la propia Cher aprobó el disfraz de la mediática Kim Kardashian.Esta no es la primera vez que Kim recrea un look de la cantante, pues en septiembre apareció en la tapa de Harper's Bazaar de Arabia con un look de ella. Ahí contó que admiraba el estilo de Cher y