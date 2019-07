Kim Kardashian gana millonaria demanda contra marca de ropa

Kim Kardashian se ha mantenido en boca de todos durante las últimas semanas debido a sus últimas acciones, pues uno de los escándalos en los que se vio involucrada fue a causa de su nueva línea de ropa.

Resulta que la controversia inició cuando la socialité quiso registrar la palabra ‘Kimono’ para su línea de ropa, lo que desató la furia de la comunidad japonesa, de la cual la prenda ha sido parte de su cultura por generaciones.

Ahora nuevamente vuelve a estar en la mira de todos los medios por otro percance referente a la moda, solo que en esta ocasión ella fue la que salió victoriosa del encuentro.

El pasado mes de febrero Kim Kardashian interpuso una demanda en contra de la marca de ropa ‘Missguided’ pues utilizó su imagen para promocionar una de sus líneas de ropa, lo que no le agradó en lo absoluto a la líder del clan Kardashian.

Ahora, tras poco más de 4 meses nuevamente el escándalo vuelve a revivir, donde la victoriosa de la contienda resulto ser nada más y nada menos que Kim Kardashian, ya que ganó la demanda en contra de la marca.

Tras finalizarse el conflicto, ‘Missguided’ tendrá que pagarle la módica cantidad de 2.8 millones de dólares a Kim Kardashian por el uso de su imagen para promocionar su ropa sin autorización.

"He visto cómo esas empresas se aprovechaban y está afectando a los diseñadores que tan generosamente me han dado acceso a su maravilloso trabajo, y no puedo seguir quedándome callada ante ello".