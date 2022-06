Kim Kardashian gana fuertes críticas por su pérdida de peso "poco saludable".

Los fanáticos podrían estar reflexionando por qué "¡Kim, hay personas que se están muriendo!" vuelve a ser trending topic en Twitter. Kim Kardashian, de 41 años, se enfrenta a críticas violentas en línea por seguir publicitando su reciente pérdida de peso.

Anteriormente recibió críticas por alardear sobre el hecho de que bajó 16 libras en tres semanas para poder usar el icónico vestido de Marilyn Monroe. Durante una aparición en “Today” esta semana, la estrella de "Kardashians" dijo que ahora ha bajado 21 libras desde antes de la Met Gala.

“Lo vi como un papel. Tenía muchas ganas de ponerme este vestido. Fue muy importante para mí. De hecho, me enseñó mucho sobre mi estilo de vida y mi salud y, desde entonces, continué comiendo realmente saludable”, explicó la estrella del programa de Hulu a los copresentadores de “Today”, Savannah Guthrie y Hoda Kotb.

Kim Kardashian feliz por bajar de peso sin importar las críticas

La esbelta Kim Kardashian compartió que está feliz con la transformación de su salud pero que no está tratando de perder más peso. “Tengo más energía que nunca. Corté tanta azúcar. Estaba comiendo mucha comida chatarra. Ni siquiera me di cuenta. Un montón de alimentos fritos. Y cambié por completo mi estilo de vida”, explicó.

La Verdad Noticias recuerda que Kardashian había dicho previamente que eliminó el azúcar y los carbohidratos durante “casi un mes”, pero algunos la criticaron, como la actriz Lili Reinhart, quien afirmó que es “repugnante” que las celebridades admitan que se “mueren de hambre” considerando su gran influencia.

Kim Kardashian se compara con actores tras su pérdida de peso

Si bien Kim Kardashian defiende la pérdida de peso y se comparó con Christian Bale para calmar a sus enemigos y afirmar que simplemente comenzó a comer de manera más saludable, sus críticos no están satisfechos.

“No estaba diciendo, 'Hola a todos, ¿por qué no pierden este peso en un corto período de tiempo?'”, dijo Kardashian. "Para mí fue como, 'Está bien, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable'. Incluso Renée Zellweger ganó peso para un papel. Todo es lo mismo para mí".

Un representante de Kardashian no respondió a la solicitud de comentarios de The Post sobre el eslogan de las redes sociales "la gente se está muriendo" recientemente revivido, originado por la hermana Kourtney en un episodio clásico de "Keeping Up", pero los críticos de Twitter tienen muchas opiniones negativas que compartir sobre el tema.

