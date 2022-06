Kim Kardashian finalmente lanza la línea de cuidado de la piel "Skkn by Kim".

Aquí viene otra marca de belleza de celebridades. Más de un año después de presentar la marca Skkn by Kim, Kim Kardashian anunció el miércoles que su línea de cuidado de la piel finalmente se lanzará a finales de este mes.

“Estoy emocionada de presentarles finalmente SKKN BY KIM, un ritual de cuidado de la piel rejuvenecedor de nueve productos que he desarrollado de principio a fin”, tuiteó la estrella de telerrealidad, de 41 años.

“He tenido el privilegio de aprender sobre la piel y el cuidado de la piel a lo largo de los años de la mano de los mejores dermatólogos y esteticistas del mundo, y cada botella de mi nueva línea está llena del conocimiento que he acumulado a lo largo del camino”, dijo la también fundadora de Skims, Kim Kardashian.

¿Cuáles son los productos del cuidado de la piel de Kim?

Los nuevos productos de Kardashian (un limpiador, un tónico, un exfoliante, un suero de ácido hialurónico, un suero de vitamina C, una crema facial, una crema para los ojos, gotas de aceite y un aceite de noche) vienen en elegantes envases recargables en sus tonos neutros favoritos y están formulados con “ingredientes limpios y respaldados por la ciencia diseñados para nutrir todo tipo de piel, tonos y texturas en todas las etapas de madurez”, explicó.

La marca se lanza el 21 de junio a las 9 am PT/ 12 pm ET exclusivamente en skknbykim.com, y los fanáticos pueden registrarse ahora para recibir una notificación cuando el producto esté disponible para comprar.

Aunque está ingresando a una categoría completamente nueva de la industria de la belleza, Kardashian ya está bien versada en el espacio, gracias a sus marcas KKW Beauty y KKW Fragrance, que actualmente están experimentando un cambio de marca en medio del divorcio de la estrella de Kanye West.

Kim Kardashian no cambió el nombre de su marca por Kanye

Pero si bien la hermosa Kim Kardashian puede estar rechazando el "Occidente", la madre de cuatro hijos no está simplemente cambiando el nombre de su marca para fastidiar a su ex.

“Lo que realmente quería hacer era, me sentía tan mal que el cliente tenía que ir de KKW Beauty, luego iría a KKW Skin, luego iría a KKW Fragrance, que son los costos de envío en tres sitios web diferentes. Y me sentí tan mal. Y luego Skims, ¿sabes a lo que me refiero? Así que quería una marca de belleza”, dijo en el podcast “Not Skinny But Not Fat” en abril.

