Kim Kardashian finalmente ENFRENTA los rumores ¿Tiene 6 dedos? ¡Checa la FOTO!

Muchos han especulado durante mucho tiempo que Kim Kardashian no es dueña de 10, sino de 11 dedos, específicamente, un sexto dedo meñique en su pie izquierdo, pero la estrella de Keeping Up With the Kardashians puso fin a esos rumores el miércoles 10 de septiembre por la noche.

Kim Kardashian buscó justicia por su pie en Instagram, publicando una serie de videos en sus historias mientras pasaba el rato con un grupo de amigos.

"Todos piensan que tengo seis dedos de los pies, y es realmente salvaje", dijo mientras filmaba el pie mencionado y finalmente señaló un pequeño bulto en el lado izquierdo. "Pero es esta parte de mi pie la que cuando uso un zapato como este, es como si se rompiera aquí".

Kim Kardashian contó frente a la cámara los dedos de su pie

La madre de cuatro continuó después de escribir "muy desconcertante" en el segundo video: "Y en una imagen, no sé por qué, parece un sexto dedo del pie". En un momento, Kim incluso contó cada uno de sus cinco dedos.

Kim Kardashian solo tiene 5 dedos en el pie

"Espero haber respondido a mi pregunta sobre el sexto dedo del pie", agregó Kim Kardashian después de girar la cámara sobre sí misma. "Porque solo tengo cinco dedos en cada pie".

Curiosamente, esta no es la primera vez que una Kardashian-Jenner se dirige públicamente a sus dedos de los pies. El pasado mes de marzo, Kylie Jenner llamó a la gente que se burlaba de sus pies.

Con un video Kim Kardashian dejó en claro que solo tiene 5 dedos en cada pie

"Todo el mundo quiere venir por mis malditos pies", dijo Kylie en un video de Instagram Stories. "Por cierto, tengo lindos pies y me rompí este dedo del medio en la escuela secundaria y no hay nada que puedas hacer con un dedo roto, así que solo tuve que sanar cómo quería sanar. Así que cuando flexiono esto, este pequeño está fuera de lugar".

Con suerte, la declaración pública de Kim Kardashian pondrá fin a las muchas iteraciones de #ToeGate.