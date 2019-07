Kim Kardashian estrena NUEVO TRASERO ¡se operó otra vez!

Si nos ponemos realistas, aunque Kim Kardashian sigue siendo la sensación de la década, ya ha agotado sus recursos (o le quedan pocos) para seguir sorprendiendo a sus fans.

Desde videos sexuales, enemistad pública con otras celebridades, múltiples cirugías plásticas, polémicas relaciones de pareja, dos matrimonios fallidos, cientos de fotos desnuda, entre muchas otras cosas han caracterizado a la socialité.

No obstante, no se puede negar que por mínima que sea su acción, sigue atrayendo a las masas, quienes están pendientes de cada paso que da la Kardashian más famosa, no por nada Kim suma más de 143 millones de seguidores tan solo en su cuenta de Instagram.

Kim Kardashian estrena NUEVO TRASERO ¡se operó otra vez!

Si nos ponemos a indagar desde el comienzo de su ascenso a la fama hasta la actualidad, es evidente la transformación física y los cambios de estilo que han evolucionado junto con la carrera de la celebridad.

Sus voluptuosas curvas han sido desde el comienzo su fuente de poder y es por ello que no duda en sacarles provecho utilizando ajustadas prendas que enmarcan las zonas más llamativas de su cuerpo, pues esto es algo que repercute en las ganancias descomunales que obtiene anualmente.

En este sentido, Kim Kardashian ha revelado que tanto es el valor de su trasero, que por la misma razón lo tiene asegurado por $21 millones de dólares para tenerlo protegido.

Kim Kardashian estrena NUEVO TRASERO ¡se operó otra vez!

Por si esto no fuera suficiente, varios medios de comunicaciones norteamericanos aseguran que Kim Kardashian remodeló nuevamente su voluptuosa retaguardia; esto, después de haber sido fotografiada y notar una tangible diferencia en su físico.

Siendo este el caso, se dice que la celebridad habría pasado nuevamente por el cirujano plástico para colocarse nuevos implantes en los glúteos.

QUIZÁ TE INTERESE: Kim Kardashian se pone RUBIA completamente impactante ¡Exquisita! (FOTOS)

MIRA EL CAMBIO DE KIM KARDASHIAN

Kim Kardashian estrena NUEVO TRASERO ¡se operó otra vez!