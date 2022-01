Kim Kardashian está furiosa con Kanye West, por sus recientes declaraciones

Kim Kardashian molesta con Kanye West

Afirman que Kim Kardashian está enojada con Kanye West, después de que el rapero afirmó que no lo dejaron ver a sus hijos por culpa de Pete Davidson.

Según reveló, los guardias de seguridad de Kim le negaron ver a sus hijos, ya que se encontraba en la casa el novio de la socialité Pete Davidson.

Según la fuente de Page Six, Davidson no ha sido presentado a los niños, y que cuando va a visitar a su novia en Los Ángeles se aloja en un Hotel Berverly Hills, en el cual suele ser fotografiados por los paparazzis.

Estas declaraciones, han sido dadas a conocer después de que Kim Kardashian y Pete Davidson regresan más enamorados de sus vacaciones, como te dimos a conocer en La Verdad Noticias.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Kanye West?

Kanye asegura que no lo dejan entrar a la casa de sus hijos

Recientemente el rapero Kanye West dio una entrevista y aseguró que el pasado lunes fue a buscar a sus hijos para ir a la escuela, sin embargo los guardias de seguridad de Kim Kardashian no los dejaron pasar.

"Así que, en ese momento, la seguridad se interpuso entre mis hijos y yo". Pero no quería discutir sobre ello. Así que me tranquilicé, llevé a mis hijos al colegio y luego los llevé de vuelta, conduciendo yo”.

“Los traigo de vuelta y mi hijo North me dice: “Quiero que subas a ver algo”, y es como, “Oh, papá no puede venir a ver algo. Papá no puede entrar”.

Lo que más llamó la atención es que afirmó que la razón por la cual le negaron la entrada, es que se encontraba Pete Davidson.

“Estoy escuchando que el nuevo novio está realmente en la casa a la que ni siquiera puedo ir”.

Kim Kardashian y Kanye West

Kim Kardashian enojada con Kanye por hacer públicos asuntos de sus hijos

Poco después de estas declaraciones, se ha hecho público que la socialité Kim Karsahian está muy molesta con su aún esposo, por la forma en la que lleva a los medios asuntos privados relacionados a sus hijos.

Además, agregó que ella quiere que estos temas se mantengan en reserva, ya que pueden afectar a los niños.

Afirman que Kim Kardashian está intentado fijar límites saludables, pues ya no son pareja, pero comparten hijos, tales como “Llamar antes de ir” y “avisar con anticipación sus visitas”.

Esto ya que afirman que Kanye West ya había llegado en diversas ocasiones de improvisto a la casa de Kim Kardashian y había generado altercados con la familia y amigos de la socialité.

