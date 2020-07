Kim Kardashian está devastada por las escandalosas declaraciones de Kanye West/Foto: Mondo Sonoro y Too Fab

Kim Kardashian West está tratando de hacer lo mejor para su familia. Una fuente le reveló al medio Entertainment Tonight que la estrella de reality de 39 años está "completamente devastada" después de que su esposo, Kanye West tuiteara el lunes por la noche.

El rapero de 43 años apuntó a su esposa y suegra Kris Jenner en una serie de tuits, alegando que intentaron "encerrarme". "Kris, no juegues conmigo", escribió Kanye. "Tú y esa calma no están permitidos cerca de mis hijos. Ya tratarás de encerrarme".

Abro hilo de TODO el drama sobre los últimos tweets de Kanye West y como Kim Kardashian según lo quería secuestrar como en la película Get Out tras su miting presidencial del día de ayer ���� pic.twitter.com/Xpd7haukVF — Antonio García (@antoniogrciag) July 21, 2020

Kanye, cuya hija mayor con Kim es North West de 7 años, continuó, tuiteando que "puso mi vida en peligro" para que "la madre de North nunca vendiera su video sexual".

"Puse mi vida en mi Dios para que la madre de North nunca la fotografiara haciendo playboy y eso está en Dios", escribió. "Estoy en el rancho... Ven a buscarme".

"Kim intentó traer a un médico para encerrarme", agregó antes de solicitar que Kris y Kim "me llamen ahora". Mientras tanto, una fuente le dijo al medio ET que Kim "ha estado tratando de obtener la ayuda de Kanye para su episodio reciente, pero lo ha rechazado".

"Kim está completamente devastada en este momento", dice la fuente. "... Kim siempre ha sido pública sobre todo en su vida, pero con Kanye siendo bipolar, ella siempre ha respetado mantener eso más privado y dentro de la familia".

Kanye West y su bipolaridad

La fuente agrega: "Kanye twitteó sobre la familia y la pintó como tratando de 'encerrarlo' ha molestado a Kim porque esa no era su intención y ella solo quiere lo mejor para su esposo".

Tanto Kim como Kanye han sido sinceros en los últimos años sobre él viviendo con el trastorno bipolar.

Ayer Kanye West pudo haber tenido una crisis grave de su trastorno de bipolaridad o haber lanzado una estrategia de marketing increíble de cara a su próximo disco que sale a la venta este viernes #DONDA pic.twitter.com/oJwDgYDi6E — Andrea (@andmar261) July 21, 2020

"No es un opuesto. No odio ser bipolar, es increíble. En realidad, genera más de cómo te sientes realmente. No hace lo contrario", compartió el rapero en Jimmy Kimmel Live en 2018 .

"Así que creo que es importante para nosotros tener... conversaciones abiertas sobre la salud mental. Especialmente porque soy negro, porque nunca tuvimos terapeutas en la comunidad negra. Nunca nos acercamos a tomar medicamentos", expresó Kanye.

Kim también confesó en el número de mayo de 2019 de Vogue sobre la condición de su esposo. "Es un proceso emocional, seguro. En este momento todo está realmente tranquilo. Pero definitivamente podemos sentir episodios que vienen, y sabemos cómo manejarlos".

¿Kim Kardashian no perdonará a Kanye West?

Una fuente le dijo a ET el lunes que la estrella de Keeping Up With the Kardashians estaba "molesta" luego de algunos de los comentarios que Kanye hizo durante su mitin de campaña presidencial en Carolina del Sur durante el fin de semana.

Durante el evento, Kanye dijo entre lágrimas que él y Kim discutieron la posibilidad de que ella abortara mientras estaba embarazada de su primer bebé, su hija North. También compartió su temor de que Kim se divorciara de él luego del emotivo discurso que pronunció el domingo.

La fuente dijo que "Kim, la familia y los amigos de Kanye están preocupados por él. Kanye no está en un buen lugar y no está escuchando a nadie tratando de convencerlo de que busque ayuda. Kim está molesta con Kanye por sus comentarios, especialmente hablando de la posibilidad de abortar y no dar a luz a North, "dijo la fuente.

"Ella sabe que esto es algo que North verá cuando sea mayor y eso es desgarrador", declaró la fuente.

El informante agregó: "Al final del día, las personas cercanas a Kanye quieren que termine esta carrera presidencial ahora antes de que se haga más daño a sí mismo, a su marca y a la familia".

El matrimonio de 6 años de Kim y Kanye comenzó a tener crisis desde la cuarentena. Ahora, con las confesiones de West sobre su esposa y la familia Kardashian-Jenner, todo apunta a que Kim posiblemente considere divorciarse del rapero/Foto: ABC News

Además de North, Kim y Kanye también son padres de un hijo de 4 años, Saint, una hija de 2 años, Chicago, y un hijo de 1 año, Psalm. La pareja se casó en 2014.