Kim Kardashian "está actuando como una adolescente" con Pete Davidson.

Una fuente ha revelado a un sitio de noticias estadounidense que la ex esposa de Kanye West, Kim Kardashian "se ríe constantemente" mientras sale con su nuevo amante, el comediante Pete Davidson, al grado de actuar como una adolescente cada que está con él.

"Está actuando como una adolescente", le dijo la fuente en exclusiva a Page Six. “Ella se ríe constantemente. Pete la ha hecho sentir como si el reloj se hubiera atrasado 20 años. Ella parece feliz", agregó.

Kim Kardashian, de 41 años, y Davidson, de 28, fueron vistos tomados de la mano el jueves en Los Ángeles. La estrella de "Saturday Night Live" voló a California esta semana para pasar su cumpleaños con ella y posó en pijamas a juego de su línea Skims, junto con Kris Jenner y Flavor Flav.

¿Cuándo se vio juntos por primera vez a Kim y Pete?

La pareja fue vista por primera vez tomados de la mano en un paseo en Knott's Scary Farm en el sur de California en octubre, poco después de que Kardashian presentara "SNL", y compartieron un beso en pantalla durante un sketch. También han estado en citas en Nueva York y Staten Island.

La Verdad Noticias informó esta semana que la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" y Davidson están "saliendo oficialmente". Sin embargo, otra fuente dijo que Kim Kardashian quiere mantener "discreta" la relación con Pete Davidson.

Pete Davidson y Kim Kardashian siguen conociéndose

“Todavía se están conociendo y quieren la menor presión posible. Están tratando de mantenerlo en secreto”, nos dijo una fuente. Están saliendo. No hay un título formal. Están saliendo y se están conociendo, y todavía lo están averiguando". Además, las Kardashians temen un "colapso de Kanye" tras el romance de Kim y Pete.

El ex de Kim Kardashian, Kanye "Ye" West, también parece haber seguido adelante. Se reveló este mes que está saliendo con la modelo Vinetria. Una fuente dijo a principios de este mes que el rapero ha estado "saliendo" con ella "desde hace un tiempo".

