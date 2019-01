Kim Kardashian es exhibida sexualmente por un exnovio

Kim Kardashian, la célebre socialité, lo ha vuelto a hacer. Ha dado la nota nuevamente, luego de que su exnovio, el rapero 'The Game', haya filtrado información acerca de su vida sexual.

Kim Kardashian es exhibida

Sin duda alguna, Kim Kardashian es la celebridad que más polémica levanta en el mundo del espectáculo, pues ya sea por sus singulares y sensuales atuendos o sus constantes diferencias que vive junto a du familia en su programa televisivo, Kim siempre está dando de qué hablar.

En esta ocasión la también modelo ha vuelto a ser el blanco de todos los medios y redes sociales, pues según una importante revista, su ex pareja sentimental, el rapero The Game, exhibiera parte de los "secretos sexuales" que vivió junto a Kim en su más reciente canción.

“Sostuve a Kim Kardashian por la garganta. Le hice tragar a mis hijos hasta que se atragantó”, reza un extracto de la letra del rapero de 39 años.

Conocedor del daño que podría producir en su colega Kanye West, The Game le pide perdón de antemano.

“Debería de pedir disculpa Ye amigos”, aseguró en sus versos.

Según el sitio web TMZ, Kim y The Game tuvieron un romance. Incluso el rapero en el 2016, ya había dicho en sus raps que había tenido sexo con tres Kardashian.

Aunque hasta el momento no se ha pronunciado al respecto la famosa pareja, con seguridad, Kanye no está tranquilo, pues como ya hemos de saber, el también rapero no se caracteriza por tener un temperamento "suave", al contrario. Por lo que no dudemos que en cualquier momento este arremeterá en contra de su arriesgado colega.