Kim Kardashian es demandada por 7 ex empleados de su mansión en Hidden Hills.

Kim Kardashian está siendo demandada por siete ex empleados del personal en su mansión en Hidden Hills, California. El equipo de limpieza y mantenimiento de la estrella de 40 años se ha unido para perseguirla en la corte por presuntamente no pagar los salarios, ni proporcionar descansos para comer nis cubrir los gastos de tiempo extra.

La celebridad recibió la sorpresa de una demanda en Los Ángeles este lunes, cuando fue acusada por sus ex trabajadores del personal de retrasarse en el pago y retener el 10 por ciento de su salario para impuestos.

Kim Kardashian West también ha sido acusada de negarse a pagarles horas extras y obligarlos a trabajar sin descansos para comer en su mansión de 60 millones de dólares, de acuerdo con la columna Page Six del periódico New York Post.

7 ex empleados de Kim Kardashian la demandan

El ex personal de jardinería y mantenimiento integrado por Andrew Ramirez, Christopher Ramirez, Andrew Ramirez Jr, Aron Cabrea, Rene Ernesto Flores, Jesse Fernandez y Robert Araiza, ahora están demandando a la estrella Kim Kardashian por salarios impagos y dinero por horas extras.

En los documentos, los empleados alegan que no se les entregaron recibos de pago, no se les pagó en un horario regular, no se les dieron descansos para comer ni a descansar, no se les reembolsaron adecuadamente los gastos, no se les proporcionó un sistema para registrar sus horas y, por lo tanto, no se les ha pagado por todas sus horas, incluidas las extraordinarias.

Un ex empleado de 16 años ha alegado que se vio obligado a trabajar más allá de las 48 horas máximas permitidas para un empleado de verano menor de edad, mientras que otro ha afirmado que fue despedido tan pronto como expresó su preocupación por el tema de los impuestos y las horas extras.

Frank Kim, del bufete de abogados Kim Legal, representa a los ex empleados en el caso y ha sugerido que pronto se tomarán más medidas. Mientras tanto, un portavoz de la estrella Kim Kardashian ha revelado que espera que el problema pueda "resolverse amistosamente pronto".

