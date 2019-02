Kim Kardashian es bombardeada de críticas en redes sociales (FOTO)

La polémica y controversia son factores del diario acontecer en la vida de kim Kardashian, pues constantemente -ella o algún integrante de su familia- se encargan de dar la nota, tal como lo hizo recientemente con la foto compartida en su cuenta de Instagram, la cual por cierto, fue duramente criticada por los usuarios.

A la socialité le llovieron comentarios negativos, luego de la fotografía que compartió en Instagram.

Como ya hemos de estar acostumbrados, la pareja formada por Kim y Kanye, es una de las que más es asediada por los paparazzi, pues gracias a ellos es que nos hemos informado de diferentes escándalos de este par. Sin embargo, en esta ocasión la fotografía en cuestión, no fue tomada por un temerario fotógrafo, sino por la misma Kim.

Esta imagen le ha valido cientos de críticas por parte de los usuarios, pues en la instantánea tomada por la empresaria, se puede apreciar a la pareja dentro de un vehículo y en el asiento trasero yace el rapero completamente abatido por el cansancio, situación de la que se aprovecharon los internautas para expresar su sentir con respecto a la apariencia del intérprete.

"Pareces un conductor de Uber que está llevando a un pasajero borracho, que lo abordó a mitad de la noche", "Que no lleves maquillaje está bien, pero que lleves a tu esposo como un indigente no, no deberías exhibirlo así, ¡es ridículo!", " Ja, ja, ja ¿lo adoptaste? parece una foto de las personas que adoptan perritos en la calle", fueron algunos de los mensajes plasmados en su cuenta por parte de los usuarios.