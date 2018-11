Kim Kardashian envía fuertes comentarios a sus amigos

Con la llegada de Halloween los famosos han estado ocupados asistiendo a eventos importantes para celebrar la noche de brujas.

Pero el disfraz que uso Kim Kardashian, sus amigos no pudieron reconocer de que personaje estaba caracterizado, debido al enojo que le causó a la celebridad, ella compartió un video en su cuenta social de Instagram mencionando que ellos eran unos ‘retrasados’.

La protagonista de ‘Keeping Up With The kardashians’ en sus más recientes publicaciones en redes sociales, cautivó con su belleza a todos los internautas, la sensual empresaria lució una atrevida lencería en color blanco dejando al descubierto su espectacular cuerpo al igual que sus famosas hermanas, el clan Kardashian enloquecieron a los internautas al mostrar partes de su figura.

Y es que como todos los años, la famosa familia Kardashian Jenner realiza diversos fiestas para celebrar Halloween, la famosa Kim Kardashian decidió caracterizarse de Pamela Anderson y uno de sus amigos se disfrazó de Tommy Lee, quien fue su pareja de la sensual modelo, pero al ingresar a la fiesta las demás personas no reconocieron el atuendo que tenía la empresaria.

Kim Kardashian envía fuertes comentarios a sus seguidores

De inmediato la famosa compartió un video en su cuenta social comentando:

"Bueno gente, somos Pamela Anderson y Tommy Lee", "¡Nadie sabe quiénes somos! Ustedes son demasiado jóvenes. Esto es demasiado triste". Mencionó Kim Kardashian.

Pero lo que causó la molestia de los usuarios fue un comentario donde Kim Kardashian dijo: "Nadie sabe quién soy. Sí, lo sé. Es retardado".

Al mostrar el video fue criticado por los usuarios que mostraron su desagrado por el comentario que hizo la celebridad.

"Kim Kardashian cómo te atreves a usar esa palabra. Apuesto que ni siquiera sabes lo que significa. Ofendiste a seres queridos de familias como la mía. Tienes la boca más grande que el trasero. Ignorancia". "Kim acaso no aprendiste del 'ERROR' de tu hermana cuando usó esta palabra”.

Tras las críticas que empezó a recibir Kim Kardashian, la famosa se disculpó por lo que había dicho.

"Quiero disculparme por lo que dije en un video reciente que es inapropiado e insensible hacia la comunidad de personas con necesidades especiales". Dijo Kim Kardashian.