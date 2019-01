Kim Kardashian enloquece a fans mostrando su retaguardia con ajustado vestuario

La famosa empresaria Kim Kardashian en una reciente publicación en su cuenta personal de Instagram compartió una serie de fotografías mostrando su curvilínea figura posando con ajustada prenda.

En las imágenes se aprecia la belleza de la celebridad que realizó una atrevida pose mostrando su retaguardia, de inmediato los seguidores han quedado enamorados por la sensualidad de Kim Kardashian.

Las instantáneas han logrado más de un millón de likes y cientos de comentarios de sus fieles admiradores.

Kim Kardashian es una famosa estrella de televisión, pues durante el programa "Keeping Up with the Kardashians", en diversos capítulos, la familia ha revelado sus más íntimos secretos.

La celebridad de 38 años ha causado sensación en Instagram por las atrevidas fotos que comparte, en algunas ocasiones ha retado la censura en las redes sociales mostrando algunas partes de su cuerpo desnudo.

Recordamos que tras la noticia de Kim Kardashian y su esposo el rapero Kanye West, sobre la pronta llegada de su cuarto hijo; Kris Jenner, mamá de la famosa empresaria, durante una entrevista reveló que está muy feliz de conocer muy pronto a su décimo nieto.

Jenner de 63 años se convertirá en abuela de nueva cuenta el próximo mes de mayo. Cabe mencionar que el cuarto hijo de Kim Kardashian será por vía de subrogación gestacional.

La famosa empresaria Kim Kardashian le gusta presumir su bella figura con atrevidas lencerías y ahora que esta promocionando su nueva línea de maquillaje ha causado gran sensación en todas las mujeres que desean tener los labiales de la celebridad.