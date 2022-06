Kim Kardashian enfrenta a una gran deuda al dañar un vestido de Marilyn Monroe

Una integrante de las Kardashian, Kim, utilizó y daño uno de los hermosos vestidos de la famosa Marilyn Monroe en la Met Gala que se llevó a cabo el 2 de mayo de 2022. Esto ocasionó una pérdida invaluable para la moda y arte, pues la modelo y empresaria terminó dañando la costosa prenda de forma irreparable.

La información, acompañada de fotografías, fue revelada por el coleccionista Scott Fortner indicando que no hay forma de reparar el daño debido a la fragilidad de los materiales. A pesar de que solo lo llevó por unos minutos en la pasarela y perdió peso para utilizarlo en el evento. Consulta más de la Met Gala en La Verdad Noticias.

También se filtró un video en el que se puede ver al equipo de la modelo tratando de colocarle el vestido de Marilyn Monroe que se dañó y finalmente no logró cerrar completamente, pero fue arreglado al momento para que no se le cayera a la famosa Kim Kardashian.

Te puede interesar: ¿Quién es Kim Kardashian?

Kim Kardashian y el vestido de Marilyn Monroe

Comparación entre Kim Kardashian y Marilyn Monroe

Este vestido fue diseñado por el diseñador parisino Jean Louis en 1962 y utilizado el mismo año por Marilyn Monroe para cantarle Happy Birthday Mr. President al presidente estadounidense John F. Kennedy.

¿Cuál es el valor de la deuda que deberá cubrir Kim Kardashian?

El daño al vestido de Marilyn Monroe

Actualmente el vestido de Marilyn Monroe tiene un valor de 114 mil dólares debido a la antigüedad e importancia histórica de la prenda. Pero, los expertos proponen que Kim pague un monto proporcional, es decir, 10 millones de dólares aproximadamente.

Pero en defensa de la modelo y empresaria, otros proponen que la deuda sea absorbida por el propietario del vestido: Ripley’s Belive It or Not que lo adquirió en una subasta por 4.8 millones de dólares, pues fue quién decidió entregárselo para que sea presentado en el evento. Un terrible error que ya sea el dueño como Kim Kardashian deberán costear.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.