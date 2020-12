Kim Kardashian encontró la manera de disfrutar la Navidad en casa

El mundo entero está sufriendo una nueva ola de COVID-19 y con ello un nuevo confinamiento en plena víspera de Navidad, sin embargo, eso no es impedimento para disfrutar en familia y así lo demostró la socialité Kim Kardashian, quien compartió inolvidables momentos en casa en compañía de sus cuatro hijos.

Y es que Kim Kardashian acaba de tener la mejor idea navideña de todos los tiempos, al menos en lo que respecta a permitir a los padres algo de paz y tranquilidad durante la temporada navideña.

Este domingo por la mañana, la estrella de Keeping Up With The Kardashians mostró su maravillosa idea de dejar a su "Elfo en el estante" en la casa de su familia. Claro, el cierre es solo temporal, pero en broma lo llamó una cuarentena.

Kim Kardashian sorprendió con su idea navideña

Kim Kardashian crea una falsa “cuarentena”

La orgullosa madre de cuatro hijos publicó un video en sus historias de Instagram en el cual muestra cómo creó una falsa "orden de cuarentena" para evitar que los Elfos de Elf on the Shelf salieran durante los próximos diez días.

¡Dios Mio! ¡Quiéralo! Usar la pandemia para reducir el caos familiar durante las vacaciones ... es un poco cruel con los más pequeños que no entienden lo que está sucediendo ¡Nos reímos mucho!

Minutos más tarde, Kim Kardashian compartió un video de su gigantesco árbol de Navidad y su decoración interior.

¿Qué te parece la idea que utilizó Kim Kardashian para tener controlada la situación y disfrutar de una Navidad en medio de la pandemia? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

