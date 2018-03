Kim Kardashian enciende las redes con este vestido nude

CIUDAD DE MÉXICO.- Si alguna vez te preguntaste cómo usar un vestido desnudo o naked dress aquí te tenemos la respuesta. Recientemente la estrella de las selfies en Instagram, Kim Kardashian se le vio con un vestido desnudo digno de comprarse en este preciso instante. El modelito, que sin duda dejó a más de uno con la boca abierta, es una de las prendas que estarán en tendencia este otoño ¿Por qué? Muy fácil, es la opción segura para usar de día y de noche. Sin embargo, esta no es la primera vez que la esposa de Kanye West utiliza este tipo de vestidos. Al parecer son sus favoritos y te decimos la razón: el nude dress es perfecto para contrastar con tu tipo de piel, dándole un brillo y un tono bronceado perfecto para la ciudad. El look minimalista puede ser combinado con tonos metálicos como unas sandalias doradas, o como lo ha propuesto Chanel para la siguiente temporada de primavera: transparencias en plástico. Kim, además, sorprendió con un nuevo look que nos dejó atónitas. Su cabello platinado resaltó el bronceado perfecto de la celebridad. ¿Será que este sea el color de cabello perfecto para otoño? Mientras lo descubrimos hacemos mención honorífica al bronceado de Kim K que sin duda es un guiño a un nostálgico verano lleno de sol, arena y margaritas. https://www.instagram.com/p/BaDDWHxlbjt/ Hay algo que debemos tomar en cuenta: y es que no cualquier tono de naked dress no irá bien. Las reglas son simples y sencillas de acatar. Tan sólo debemos fijarnos qué tono escogemos para no vernos realmente desnudas. Si tu piel es muy morena, un tono claro contrastará con tu piel y te hará lucir preciosa. En cambio si tu piel es muy clara trata de conseguir un vestido en tonos oscuros, justo para hacer ese contraste delicioso entre leche y chocolate.

