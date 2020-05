Kim Kardashian en cuclillas, bikini y chaparreras de cuero blanco

Kim Kardashian dejó poco a la imaginación mientras se ponía un pequeño bikini blanco y chaparreras de cuero en su última sesión de encierro.

Lejos de ser el primer rodeo de modelaje de la estrella del reality, Kim se vistió y brilló bajo la luz del sol frente a un auto cromado reflejante.

Dando a sus fanáticos su dosis diaria de poses escandalosas, la madre de 39 años se puso con toda la confianza los chaparreras de estilo vaquero y un pequeño bikini blanco.

Kim Kardashian en cuclillas, bikini

Terminó su look con un par de elegantes gafas y tacones junto a su sorprendente cabello rubio platinado.

Para las fotos, Kim se veía natural mientras tomaba una variedad de poses que incluían una sentadilla frente al lujoso vehículo.

Kim Kardashian en cuclillas, bikini y chaparreras

Entre la colección de fotos humeantes, la estrella del reality incluso compartió un primer plano solo de su pecho en el escaso levantamiento.

Al compartir las fotos obscenas con sus 171 millones de seguidores de Instagram, la estrella de Keeping Up With The Kardashians reveló que en realidad no iría a ninguna parte.

"Todos vestidos sin lugar a donde ir", subtituló sus atrevidas fotos.

Después de publicar el complemento el miércoles, Kim ha sido inundada con comentarios de su base de fans en todo el mundo.

"¿A dónde puedes ir vestido así, solo estaba preguntando?", Preguntó un fanático.

Otro cizañoso escribió: "Chaparreras sin trasero en cuarentena", junto con emojis risueños.

"Si eso está disfrazado, entonces renuncio", escribió un tercero.

Kim Kardashian en cuclillas, bikini y chaparreras de cuero blanco

La empresaria de Skims ha llenado sus redes sociales con un montón de selfies de su cuarentena mientras se quedaba en casa con su familia.

Hace solo unos días, la bomba compartió 45 instantáneas en una publicación mientras se paseaba en diferentes artículos de ropa interior de Skims.

Además de un sinnúmero de sesiones de fotos y cambios de cabello, Kim también se ha centrado en sus estudios de derecho y en el cuidado de sus hijos pequeños.