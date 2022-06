Kim Kardashian elogia a Kanye West como "el mejor papá" en el Día del Padre.

Kim Kardashian celebró el Día del Padre elogiando a su ex Kanye West a través de las redes sociales. “¡Gracias por ser el mejor padre para nuestros bebés y amarlos como lo haces! Feliz Día del Padre Ye”, escribió la estrella de telerrealidad, de 41 años, en una publicación compartida en sus Historias de Instagram el domingo.

El mensaje estuvo acompañado de una foto del rapero, de 45 años, sonriendo y posando con sus hijos: North, de 9, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 3. La fundadora de Skims también honró a su difunto padre, Robert Kardashian, y agradeció a la "mejor padrastro" Caitlyn Jenner por criarla a ella y a sus famosos hermanos con su madre Kris Jenner.

“Los niños me preguntaron cómo celebraría contigo hoy si estás en el cielo”, escribió Kim en una de sus fotos con Robert, quien murió en 2003 a la edad de 59 años. “Me tienen [sic] las sugerencias más lindas. Te extraño y amo con toda mi alma”.

¿Cuándo fue que Kim Kardashian pidió el divorcio a Kanye West?

Como informó anteriormente La Verdad Noticias, Kim Kardashian solicitó el divorcio de Kanye West en febrero de 2021 después de casi siete años de matrimonio. Los dos fueron declarados legalmente solteros en marzo.

Desde entonces, la hermosa Kim Kardashian ha seguido adelante con la estrella de “Saturday Night Live”, Pete Davidson. El comediante y ella comenzaron a salir después de que ella condujera el programa de comedia de sketches en octubre del 2021. Se convirtieron en novios oficiales de en marzo y han estado demostrando su amor desde entonces.

Al comienzo de su relación, West parecía no poder ocultar su desaprobación por el nuevo novio de Kim, y a menudo recurría a las redes sociales para criticar a Davidson (a quien apodaba "Skete") en publicaciones que luego eliminó.

Kanye West y su pelea con Pete Davidson por Kim Kardashian

El rapero incluso criticó a la estrella del “Rey de Staten Island”, de 28 años, en la letra y los videos musicales de su canción “Eazy” con The Game. Incluso, Instagram suspendió la cuenta de Kanye West por discursos de odio y acoso contra Kim y Pete.

La disputa en un momento se volvió tan acalorada que Davidson compartió públicamente capturas de pantalla de una conversación de texto que tuvo con West (a través de su amigo Dave Sirus) con respecto a Kim y los niños. “Yo, es Skete. ¿Puedes tomarte un segundo y calmarte? Son las 8 am y no tiene que ser así”, le envió un mensaje de texto a West en marzo.

“Kim es literalmente la mejor madre que he conocido. Lo que ella hace por esos niños es increíble y tienes mucha suerte de que ella sea la mamá de tus hijos”, continuó. “He decidido que no voy a dejar que nos trates de esta manera nunca más y he terminado de estar callado. Haz crecer la m**rda”.

