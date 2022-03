Kim Kardashian elimina 'West' de sus cuentas de redes sociales.

Kim Kardashian eliminó su apellido de casada, West, de sus cuentas de redes sociales el jueves, solo un día después de que un juez la declarara legalmente soltera en su divorcio de Kanye West.

Parte de la petición de Kardashian incluía el deseo de cambiar su nombre de Kim Kardashian West a Kim Kardashian, por lo que no sorprende que la fundadora de Skims lo haya hecho oficial en sus perfiles públicos. Aunque "West" ha sido eliminada de las redes sociales, todavía promociona su colección de fragancias KKW en su biografía.

La socialité Kim Kardashian, de 41 años, no se ha referido públicamente a los resultados de la audiencia ni al drama de su exesposo últimamente. A principios de esta semana, West enfrentó una reacción violenta por su nuevo video musical de "Eazy" en el que secuestró y enterró viva una versión Claymation de su novio, Pete Davidson.

¿Cuál fue la reacción de Kim Kardashian al video?

Ni Davidson ni Kardashian reaccionaron públicamente, pero un amigo de la estrella de "Saturday Night Live" le dijo a Page Six en exclusiva que era "realmente aterrador". “Esto es, de verdad, realmente aterrador”, dijo el amigo. “Pete no tiene un perfil social, por lo que la mayoría de las veces ni siquiera sabe lo que dice o hace la gente”.

Pero la ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" pareció hacer una declaración sutil sobre el joven de 28 años cuando le dio "me gusta" a un tweet del cineasta James Gunn que elogiaba a Davidson.

“Para que conste, Pete Davidson es uno de los tipos más amables y dulces que conozco”, decía el tuit de Gunn. “Un espíritu verdaderamente generoso, tierno y divertido, trata a todos los que lo rodean con respeto”.

Kim defiende a Pete Davidson de Kanye West

La Verdad Noticias informa que, Kim Kardashian pareció defender a la estrella del "Rey de Staten Island" en una serie de mensajes de texto privados cuando West lo criticaba en las redes sociales.

“Estás creando un ambiente peligroso y aterrador y alguien lastimará a Pete y todo esto será tu culpa”, supuestamente escribió Kardashian al ícono del hip-hop, que luego compartió en línea. Incluso, las publicaciones de Kanye West han causado "angustia emocional" en Kim Kardashian

West, quien se refiere a Davidson como "Skete", respondió con una publicación ahora eliminada que decía: "A PEDIDO DE MI ESPOSA, POR FAVOR NADIE HAGA NADA FÍSICA PARA SKETE. VOY A MANEJAR LA SITUACIÓN YO MISMO".

