Kim Kardashian, dispuesta a comer "popo" para lucir eternamente bella

Las declaraciones de la socialité han causado controversia en redes sociales.

Kim Kardashian ha causado controversia en redes sociales por decir que está dispuesta a “comer popo” todos los días si eso le promete lucir más joven que nunca a sus 41 años de edad. Pese a que su comentario fue hecho a manera de broma, la socialité no demoró en volverse blanco de duras críticas.

En una reciente entrevista exclusiva que ofreció al diario estadounidense The New York Times, la socialité habló sobre SKKN by Kim, su nueva línea de cuidado para la piel y la importancia que tiene para ella lucir joven. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que ella estaría dispuesta a cualquier cosa para “lucir eternamente bella”.

La socialite hizo polémicos comentarios en una reciente entrevista con el NY Times.

“Si me dijeras que literalmente tengo que comer popo todos los días y que me vería más joven, lo haría… Simplemente podría”, declaró la hoy novia del comediante Pete Davidson, quien hace poco fue criticada por fingir comer productos veganos en un comercial de TV.

Recibe duras críticas en redes sociales

Aunque su comentario fue hecho a modo de broma, los cibernautas han lanzado duras críticas en su contra.

No se puede negar que el comentario de la socialité realizado en la entrevista para The New York Post se trató de una simple broma, algunos cibernautas se fueron en su contra al asegurar que ella está obsesionada con lucir siempre jovial. Incluso, lamentaron que el diario estadounidense replique sus palabras sabiendo que su influencia en los jóvenes es grande.

“Me causan gracia sus palabras pero me siento triste a la vez porque su único talento es su imagen”, “Lo peor es que muchas jóvenes la consideran un icono e inspiración”, “Yo la creo capaz de eso y mucho más, esa mujer es capaz de todo por no perder lo único que tiene” y “Nada nuevo en ella, es vacía y superficial” son algunas críticas que se leen en Internet.

¿Cómo se hizo famosa Kardashian?

Hoy en día, la socialité goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales.

Tal y como te mencionó La Verdad Noticias con anterioridad, Kim Kardashian y su familia cobraron gran parte de su fama gracias a Keeping Up with the Kardashian, el reality show sobre su vida que se mantuvo al aire por 14 años consecutivos. Aunque el programa llegó a su final en marzo del 2021, al mes siguiente estrenaron una nueva serie en Hulu y Star+.

Fotografías: Redes Sociales