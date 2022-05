Kim Kardashian dice sufrir "ataques de pánico" sin Kanye West como su estilista.

Kim Kardashian está luchando por redescubrir su estilo personal. En una escena del nuevo episodio del jueves de "The Kardashians" de Hulu, la fundadora de Skims le cuenta a su hermana Kourtney las dificultades de vestirse para grandes eventos desde que solicitó el divorcio de Kanye West a principios de 2021.

A lo largo de sus siete años de matrimonio (y casi una década como pareja), el rapero de "Donda" cumplió una doble función como estilista de Kardashian, dándole un cambio de imagen en el armario en 2012, como se muestra en "Keeping Up With the Kardashians", y dirigiendo muchos de sus looks más icónicos en la alfombra roja.

“Llegué a un punto en el que simplemente le pedía consejo para todo, hasta lo que me pongo. Incluso ahora estoy teniendo ataques de pánico, como, '¿Qué me pongo?'”, le dijo la hermosa Kim Kardashian, de 41 años, a su hermana mayor Kourtney, de 43.

¿Kanye West era el "estilista personal" de Kim Kardashian?

La Verdad Noticias informa que, mientras que West, de 44 años, peinó a su ex esposa para su actuación como presentadora de “SNL” en octubre de 2021, Kardashian estaba sola para el WSJ Magazine Innovator Awards el mes siguiente, donde fue honrada por su marca Skims.

"Pensé, '¿Cómo uso algo que no ha sido examinado previamente primero?'", recordó la estrella, y agregó que elegir un look tuvo un costo "psicológico" y que estaba "muy nerviosa".

Para colmo de males, West no era exactamente una fan del vestido de cuero Skims x Fendi que eligió, en el que casi sufre un mal funcionamiento del vestuario cuando se desabrochó mientras se preparaba para recoger su premio Brand Innovator.

Kim Kardashian reveló que Kanye West la humilló y ridiculizó por el outfit. “Él me llamó después. Me dijo que mi carrera había terminado y luego me mostró una foto de Marge Simpson usando algo similar”, dijo Kardashian inexpresivamente.

Kanye West ha influido en la ropa de otras mujeres

Mientras que la bomba morena le dio crédito públicamente a West por "introducirla al mundo de la moda" en los premios People's Choice Awards de diciembre, la ganadora del Grammy ha influido desde entonces en el guardarropa de otras mujeres.

Durante su torbellino de un mes de relación con Julia Fox, West diseñó a la actriz de "Uncut Gems" con una serie de atuendos al estilo Kardashian, y ahora parece estar haciendo lo mismo con la nueva musa Chaney Jones, quien tiene un parecido asombroso con su ex más famoso

