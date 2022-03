Kim Kardashian dice que se "siente genial" tras volverse legalmente soltera.

Kim Kardashian se siente bien después de que Kanye West la declarara legalmente soltera. La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" hizo su primera aparición pública desde el fallo del juez en la inauguración del Revolve Social Club en Los Ángeles el jueves por la noche, a la que asistió sola.

Cuando un compañero invitado le preguntó cómo estaba, Kardashian respondió: "Estoy muy bien", le dijo un testigo a E! Noticias.

La fundadora de Skims, de 41 años, publicó varios videos a través de su cuenta en Instagram del evento de Revolve, que incluía una sala de exhibición privada, un espacio para eventos y un lugar de compras personal.

Kim Kardashian está muy contenta tras su divorcio



“Vine aquí en 2016 y estoy muy contenta de que estén abiertos nuevamente”, dijo en un video, en el que se la ve con una chaqueta de motociclista de cuero y anteojos de sol en el interior. “Mira que lindo. Ustedes... oh Dios mío. Por supuesto que hay un bar 818”, dijo, refiriéndose a un puesto que vende la marca de tequila lanzada por su media hermana Kendall Jenner.

“Mira qué lindo es esto”, agregó, filmando el interior del club social. Un día antes, Kardashian fue declarada legalmente soltera en medio de su amargo divorcio del rapero "Donda 2". Primero presentó una solicitud para cambiar su estado civil en diciembre de 2021.

West había intentado hacer retroceder el fallo, compartiendo que estaba preocupado por su fideicomiso y plan de jubilación. Poco después de su victoria en la corte, Kim Kardashian eliminó el apellido 'West' de sus cuentas de redes sociales.

Kanye West ha estado atacando a Kim y Pete



Ye, de 44 años, ha estado exprimiendo a Kardashian, arrastrándola a ella y a su novio, Pete Davidson, en el camino. Incluso, las publicaciones de Kanye West han causado "angustia emocional" en Kim Kardashian.

A principios de esta semana, West lanzó un video musical en el que se lo ve secuestrando y enterrando viva una versión animada de Davidson, de 28 años. West ha publicado varios otros mensajes amenazantes sobre la estrella de "Saturday Night Live", tanto que Kardashian supuestamente le envió un mensaje de texto para que se detuviera porque temía por la seguridad de su novio.

La Verdad Noticias informa que, el fundador de Yeezy afirmó anteriormente que Kardashian le impedía ver a sus cuatro hijos: North, de 8, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 2 años de edad, respectivamente.

