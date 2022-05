Kim Kardashian dice que quiere una boda más: "¡La cuarta es la vencida!".

Después de tres matrimonios fallidos, Kim Kardashian está abierta a decir "Sí, acepto" una vez más. “Creo en el amor”, dice la estrella de telerrealidad, de 41 años, en un clip previo para el episodio del 5 de mayo de “The Kardashians” de Hulu. “Es por eso que, con suerte, solo habrá una boda más para mí. ¡La cuarta vez es la vencida!”

Kardashian, quien fue declarada legalmente soltera en marzo, se encuentra actualmente en medio de su divorcio en curso del rapero Kanye West. Los dos comparten cuatro hijos: North, de 8, Saint, de 6, Chicago, de 4 y Psalm, de 2 años respectivamente.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" estuvo casada anteriormente con el productor musical Damon Thomas de 2000 a 2004 y con el jugador de la NBA Kris Humphries de 2011 a 2013.

¿Kim Kardashian quiere una boda con Pete Davidson?

Aunque Kim Kardashian no mencionó con quién le gustaría casarse a continuación, está claro que su relación con la estrella de "Saturday Night Live" Pete Davidson se ha estado calentando en los últimos meses.

Los dos hicieron su tan esperado debut en la alfombra roja como pareja en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca en Washington, DC, el 30 de abril. Kardashian deslumbró con un vestido brillante de Balenciaga con joyas de Lorraine Schwartz, mientras que Davidson, de 28 años, lució un traje negro y lentes de sol de Prada.

Kim y Pete presentes en la Met Gala 2022

La Verdad Noticias informa que, días después, viajaron en avión a la ciudad de Nueva York para asistir a la Met Gala 2022 en el Museo Metropolitano de Arte.

Davidson, que lució elegante en Dior Men, fue siempre el caballero durante toda la noche, sosteniendo la mano de Kardashian mientras subía los icónicos escalones del lugar con un vestido vintage que usó por primera vez Marilyn Monroe.

Kardashian le dijo a Vogue que perdió 7 kilos para poder ponerse exactamente el vestido de Jean Louis que Monroe usó para cantar "Feliz cumpleaños, señor presidente" a John F. Kennedy en 1962. Los tortolitos luego comieron pizza y donas para celebrar.

