Kim Kardashian dice que mantiene la "frente en alto" en medio de su divorcio.

Kim Kardashian mantiene la cabeza en alto mientras su ex esposo, Kanye West, continúa atacando en las redes sociales y criticando a su nuevo novio, Pete Davidson.

“Levanta la barbilla o se te cae la corona”, escribió la fundadora de Skims, de 41 años, junto a una foto de Instagram el viernes de ella misma posando con un traje de una pieza azul bígaro mientras estaba en un gimnasio.

El mensaje de Kim llega justo cuando Kanye West criticó a Pete Davidson una vez más en una nueva canción llamada "City of Gods", en la que el rapero multimillonario aparentemente amenaza a Davidson, de 28 años, quien protagoniza "Saturday Night Live". La letra dice: "Esta tarde / Cien matones llegando a 'SNL' / Cuando llego / Está muerto al llegar".

Kim Kardashian sufre el desdén de Kanye West

La semana pasada, la propia Kardashian fue objeto del desdén de West. Llamó a la estrella de "Keeping Up With the Kardashians" varias veces sobre los conflictos que la pareja separada está teniendo con respecto a cómo criar a sus cuatro hijos. Al respecto, Kim Kardashian criticó a Kanye West por "atacarla" en medio del divorcio.

La Verdad Noticias informa que, la empresaria, quien en el pasado se había mantenido callada sobre asuntos personales que West criticó públicamente, habló en las redes sociales el 4 de febrero y dijo que el ganador del Grammy está obsesionado con tratar de “controlar y manipular” su divorcio en curso.

“La necesidad constante de Kanye de atacarme en entrevistas y en las redes sociales es en realidad más dolorosa que cualquier TikTok North que pueda crear”, dijo la estrella de reality shows en un comunicado después de que West afirmara que su hija mayor estaba en la aplicación para compartir videos “contra [su] voluntad."

“Como padre que es el principal proveedor y cuidador de nuestros hijos, estoy haciendo todo lo posible para proteger a nuestra hija y al mismo tiempo permitirle expresar su creatividad en el medio que desee con la supervisión de un adulto, porque le brinda felicidad”, dijo Kardashian.

Kim Kardashian revela por qué se divorció de West

En el artículo de portada de Vogue de marzo de 2022 la estrella Kim Kardashian, reveló que parte de la razón por la que se fue de West fue para finalmente volver a ser feliz. “Durante tanto tiempo, hice lo que hacía feliz a otras personas”, dijo a la revista. “Y creo que en los últimos dos años decidí que me haría feliz. Y eso se siente muy bien”.

Ella continuó: “Incluso si eso creó cambios y causó mi divorcio, creo que es importante ser honesto contigo mismo sobre lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí mismo. Creo que está bien elegirte”.

