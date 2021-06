Kim Kardashian dice que amará a Kanye West "de por vida", a pesar de su inminente divorcio que dejó atónitos a los seguidores de una de las parejas más queridas por la socialité y de no lograr superar la crisis que dicen que dicen les da a las parejas a los siete años de matrimonio. Se comprometieron en 2013 y juraron amor eterno al año siguiente, en 2014.

La estrella de "Keeping Up With the Kardashians" rindió homenaje al fundador de Yeezy en su 44 cumpleaños con una vieja foto de la pareja con tres de sus hijos: North, Saint y un Chicago West, entonces infante.

“¡Feliz cumpleaños, amor de por vida!”, escribió Kim junto a la foto de West el martes. La fundadora de Skims, de 40 años, también compartió una foto de antaño, una foto de Kanye con sus cuatro hijos y una Polaroid de un joven West de 1987. "Happy BDay", escribió sobre la foto Kim Kardashian en su cuenta de Instagram.

Kanye West celebra su cumpleaños número 44

Kim Kardashian dice amar a Kanye West "de por vida" en homenaje de cumpleaños.

Kanye West es un rapero, compositor, productor y diseñador de moda de 44 años. Su música ha abarcado una amplia gama de estilos, incorporando una gama ecléctica de influencias que incluyen hip hop, soul, pop barroco, electro, indie rock, synth-pop, industrial y góspel. Es bien conocido por haber sido la pareja de Kim Kardashian.

Kanye West ha sido acreedor de 21 premios Grammy, tres álbumes que se han colocado dentro de los "500 mejores álbumes de todos los tiempos" de Rolling Stone. Asimismo, ha tenido la oportunidad de colaborar con algunas de las estrellas más importantes de la música, la moda y el cine.

Khloé Kardashian también felicita a Kanye West

Kim Kardashian dice amar a Kanye West "de por vida" en homenaje de cumpleaños.

Los numerosos tributos a Kanye West en su cumpleaños hablan de su amistad desde que Kim solicitó oficialmente el divorcio del rapero de "All of the Lights" en febrero, aunque medios estadounidenses revelaron la noticia a principios de enero de que el matrimonio se había “disuelto sin remedio”.

Por su parte, la hermana menor de Kim, Khloé Kardashian, también honró al rapero con una publicación en Instagram, llamándolo su "hermano de por vida". "¡¡¡Feliz cumpleaños a mi hermano de por vida !!!" Khloé escribió en su perfil el martes junto a una foto de ella retozando en el océano durante tiempos más felices con Kanye, Kim y su novio intermitente Tristan Thompson.

“¡Que tengas el mejor cumpleaños Ye! ¡¡Enviándote amor y bendiciones infinitas!! " añadió la fundadora de la marca de pantalones para mujeres de todas las tallas y formas, Good American, a su ex cuñado Kanye West por su cumpleaños.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.