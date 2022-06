Kim Kardashian demuestra que no fingió comer productos veganos tras críticas.

Kim Kardashian quiere que la gente sepa que realmente probó la comida en su ahora viral comercial Beyond Meat. Después de que los fanáticos se burlaran sin piedad de la estrella de "Kardashians" por aparentemente no morder nada frente a la cámara, y por parecer "falsificar" masticar en el anuncio de 30 segundos, ella publicó algunos fragmentos detrás de escena en su historia de Instagram el martes.

En los clips, se podía ver a la fundadora de Skims, de 41 años, hundiendo sus dientes en varias formas del sustituto de la carne a base de plantas. “Chicos, vamos…”, escribió encima de los videos, uno de los cuales la mostraba quitando el panecillo superior de una hamburguesa vegana.

"Deshacerse de algunos de los carbohidratos", le explicó a alguien en el set. Después de masticar el pequeño bocado durante unos segundos, la hermosa Kim Kardashian exclamó: "Tan bueno". Otro clip la mostró probando un dedo de pollo sin carne, seguido de una rebanada de salchicha vegana y un taco Beyond Meat.

Kim Kardashian muestra que sí comió los productos veganos

Kim Kardashian no fingió comer productos veganos.

La versión extendida de la escena que muestra a la ex estrella de "Keeping Up With the Kardashians" posando para una selfie con el producto capturó a la fashionista mordiendo y masticando el artículo en su mano.

No está claro por qué ninguna de las tomas que muestran a la estrella consumiendo la comida apareció en el anuncio final, pero la compañía podría haberse ahorrado a sí misma, y a su nuevo "Consultor jefe de sabor", mucho dolor.

Fans critican a Kim Kardashian por no probar la comida

Kim Kardashian no fingió comer productos veganos.

"No la mostraste consumiendo el producto... ¿Realmente se lo comió?" un crítico comentó sobre la publicación original, argumentando que el anuncio de productos veganos de Kim Kardashian hizo que no quisieran comprar Beyond Meat.

La Verdad Noticias informa que las bromas fueron interminables, ya que muchos intervinieron con cosas como: "Fingiendo comer... Te veo", "Ni siquiera comiste la comida" y "Esto es más que carne, tan bueno que ni siquiera tienes que comer".

