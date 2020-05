Kim Kardashian deleita a sus fans al compartir su intensa rutina de ejercicio/Foto: El Confidencial

La famosa diva no pierde ninguna oportunidad de actualizar a sus fanáticos sobre sí misma. En medio del bloqueo del coronavirus, la celebridad de redes sociales más bella, Kim Kardashian, ha estado trabajando solemnemente para mantener su cuerpo en forma. También motiva a sus fanáticos y los mantiene actualizados al compartir su rutina de entrenamiento de alta intensidad.

Según se informa, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" está haciendo un entrenamiento duro para poner su cuerpo en la silueta perfecta. A más tardar, la bella artista compartió algunas fotos de su gimnasio en su cuenta de Instagram.

Kim se ha vuelto muy famosa por las sexys curvas que posee su cuerpo/Foto: El País

Ella deleitó a sus fanáticos al dar una descripción detallada de sus sesiones de circuito sudorosas, que dejaron a la famosa diva incapaz de caminar incluso. La estrella de reality de televisión se ve trabajando duro junto con la entrenadora de gimnasia, Melissa Alcantara.

Kim Kardashian publicó sus fotos de entrenamiento y explicó en su cuenta de Instagram que duró cuatro rondas. Además de eso, también describió que quiere quemar la mayor cantidad de calorías posible para que el metabolismo de su cuerpo aumente durante y después de las sesiones de entrenamiento.

La reconocida empresaria revela que nunca hace ejercicio sin descansos; a menudo realiza ejercicios de alta intensidad en los intervalos correctos para mantener su cuerpo en forma ideal.

La rutina de ejercicio de Kim Kardashian

Su reciente publicación de entrenamiento dice que regularmente hace 100 saltos con pesas, alpinistas, saltos de caja y sentadillas de salto extremo en una máquina Smith. Además de eso, la estrella de "Keeping Up with the Kardashians" también describió el trabajo de arma previo al masaje que hace antes de la sesión de entrenamiento por perder sus músculos tensos.

Además de eso, la última publicación de Instagram de la diva de Hollywood también sugiere que Kim comienza su sesión de entrenamiento hardcore a primera hora de la mañana a las 7 de la mañana.

En general, comienza su sesión junto con caminatas rectas durante 20 minutos. Los abdominales, los flexiones de bíceps y los ejercicios con mancuernas se practican durante los primeros entrenamientos todos los días.

Recientemente, la influencer más popular, Kim Kardashian, también compartió una adorable foto con su querido esposo, Kanye West, con motivo de su sexto aniversario de bodas, y subtituló la imagen "6 años antes; para siempre ir hasta el final ".

La pareja poderosa se casó en 2014, y tienen cuatro hijos juntos cuyos nombres son North West, Chicago West, Psalm West y Saint West.