Kim Kardashian deja ver su closet y se muestra en ropa diminuta

Kim Kardashian es una de las empresarias y socialité más importantes del mundo, por lo cual tiene un lugar muy importante en nuestra redacción. Y es que la popular chica de Hollywood ha sabido vender algo muy importante, a sí misma. Por ello, es considerada una de las influencers más grandes de todo el mundo.

Y es que, todo lo que lleve el nombre de Kim Kardashian, se convierte en un éxito rotundo, desde maquillajes, ropa, entre otras cosas que son promocionadas por esta mujer. Además, la serie Keeping up with the Kardashians es todo un éxito, y se mantiene como uno de los reality más populares de la televisión americana.

Pero Kim Kardashian no es solamente talento para los negocios, sino que también es reconocida como una de las mujeres más hermosas que hay en el mundo de la farándula, a pesar de que su belleza ha sido a costa de cirugías y arreglitos estéticos, sin embargo, Kim Kardashian nos muestra su fogosidad con imágenes como la que publicó este 6 de noviembre.

Kim Kardashian se tomó una fotografía en un closet, donde trae puesto un diminuto vestido verde con algunos decorados en color dorado, con el que conquistó a más de 900 mil personas que se manifestaron con su Like.

Asimismo, vale la pena resaltar que Kim Kardashian mostró dicha prenda pues pertenece a su más reciente Fitting, que es cuando una diseñadora puede ver por primera vez su producto pasado de papel, a lo tangible, y hacen las primeras prueba para ver como luce sobre una modelo.

Tal parece que Kim Kardashian no descansa, y continúa trabajando en nuevas líneas de ropa, mismas que muy pronto estarán en los aparadores de las tiendas más importantes, a fin de ser adquiridas por los fans de la famosa.

