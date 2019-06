Kim Kardashian deja al descubierto su ZONA ÍNTIMA con diminuta lencería

Gracias a su excéntrica vida, escándalos sexuales y un cuerpo con curvas de infarto, Kim Kardashian lleva más de una década posicionada como una de las celebridades más populares a nivel internacional.

Y así lo demuestran sus redes sociales, donde tan solo en su cuenta personal de Instagram cuenta con más de 142 millones de seguidores, quienes a diario esperan ansioso por las publicaciones de la celebridad.

Aunque son muchas las artistas que se han unido al movimiento de cuerpos voluptuosos, no cabe duda que cuando de curvas se trata, el nombre de Kim Kardashian siempre saldrá a relucir.

A como es costumbre la empresaria dejó babeando a los cibernautas al deleitarlos con un par de fotografías de su visita a Costa Rica, donde se encuentra disfrutando de las paradisiacas playas del país Sudamericano.

En esta ocasión, Kim Kardashian casi dejó al descubierto su zona más íntima, pues con el diminuto hilo dental que portaba, un movimiento en falso habría hecho que la famosa nos dejara ver todo lo que disfruta su esposo Kanye West.

Kim no tuvo pena en sacar sus atributos a broncear, por lo que más de 3 millones de usuarios le dieron ‘me gusta’ a la tremenda instantánea que dejó expuesta a la estrella de ‘Keeping Up With the Kardashians’.

MIRA LA ESPECTACULAR FOTOGRAFÍA

Sin embargo, la locura por la espectacular anatomía de la más famosa de la familia Kardashian no terminó ahí, pues tan solo un par de días después, compartió otra imagen donde ahora destaca la parte posterior de su cuerpo.

Kim Kardashian aparece posando frente al espejo dentro del espectácular baño del hotel donde actualmente se hospeda en Costa Rica, mientras porta un sensual bañador de dos piezas de color blanco, el cual resalta los mejores atributos de su físico.