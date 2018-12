Kim Kardashian defiende las locuras de Kanye West

Si algo tiene la famosa empresaria y modelo Kim Kardashian, aparte de dinero y fama, es su orgullo y sentido de protección por su familia, pues esta ha salido no ha escatimado en lo absoluto, si de defender a su familia se trata. En esta ocasión no hay excepción, pues recientemente, Kim defendió con todo su ímpetu a su esposo, Kanye West.

Kim Kardashian le da la razón a Kanye West

No importa con qué locura salga su marido, Kanye West, Kim siempre saldrá a la defensa de él. Tal es el caso del final de temporada de Keeping Up With The Kardashian's, donde Kim habló sobre su relación con West, en plena controversia por los comentarios del rapero sobre la esclavitud, en los que declaraba que ésta era una decisión.

Te puede interesar: Eiza González enseña las ‘chichis’ con diminuto bikini

Aunque ella misma se alteró con las declaraciones, insistió en que Kanye está bien aunque "todos piensen que está teniendo un colapso".

"Cuando se emociona, pierde control de lo que dice y no lo puede dejar ir. Dice que se siente poderoso cuando está emocionado. 'No quiero suprimirme. Sí, digo cosas locas, pero siempre las he dicho. Por eso soy Kanye'." Explicó la mayor de las Kardashian, justificando a su marido.

Com siempre, fue Kim, quien no dudo en salir y dar la cara por su controversial esposo.

"Siempre sé cuáles son las intenciones de Kanye y lo que intenta decir, pero también sé que van a escribir algún encabezado y que la gente va a asumir cosas. Él no dijo que la esclavitud es una elección. Decía: 'si vas a seguir esclavizado otros 400 años, entonces es una mie---'. Como esposa es muy frustrante ver cómo toman las cosas los medios". Declaró defendiendo los argumentos de Kanye.

Lo que si es cierto, es que muchos hombres quisieran tener el apoyo y respaldo que Kim a demostrado tener por su esposo, pues en todo momento su papel de esposa se convierte en el de un guardián de Kanye.