Kim Kardashian defiende la pérdida de peso y se compara con Christian Bale.

Kim Kardashian duplicó su controvertida decisión de perder 16 libras (7 Kilos) en tres semanas para meterse en el vestido de Marilyn Monroe para la Met Gala 2022.

“Para mí fue como, 'Está bien, Christian Bale puede hacerlo para un papel en una película y eso es aceptable'. Incluso Renée Zellweger ganó peso para un papel. Me da lo mismo”, dijo la estrella de telerrealidad al New York Times en una historia publicada el miércoles.

La hermosa Kim Kardashian, de 41 años, se refería a las dietas extremas que Bale, de 48 años, siguió para sus papeles en películas como "The Machinist" de 2004 y "American Hustle" de 2013, en las que perdió 62 libras y ganó 43 libras, respectivamente.

Kim Kardashian y su pérdida de peso para MET Gala

“No estaba diciendo, 'Hola a todos, ¿por qué no pierden este peso en un corto período de tiempo?'”, argumentó el fundador de Skims. Kardashian insistió en que "no hizo nada poco saludable" para encajar en el icónico vestido de Marylin Monroe.

“Simplemente no podría haber ido, lo cual no hubiera importado”, dijo cuando se le preguntó qué pasaría si no bajaba de peso. “Era importante para mí alcanzar ese objetivo”. La confesión de la estrella de "Kardashians" inicialmente llamó la atención de algunos fanáticos, pero su entrenador personal explicó que perdió peso de una "manera saludable".

“Creo que uno de los conceptos erróneos es que ella trabaja muy duro. Estuve allí durante el proceso, y no fue como morirse de hambre”, dijo Don Brooks, también conocido como Don-A-Matrix, a TMZ poco después de la Met Gala en mayo.

“Ella ha estado en una dieta realmente balanceada y, a veces, no comía tanto, pero luego, lo segundo fue que fue al gimnasio y se puso a trabajar”.

Kim Kardashian tuvo problemas con el vestido de Monroe

La Verdad Noticias informa que, en videos compartidos por Ripley's Believe It or Not! en Orlando, Florida, que le prestó el vestido a la soclialité, quedó en evidencia que Kim Kardashian no podía cerrarse el vestido de Marilyn Monroe por su trasero.

El vestido, que Monroe usó en 1962 para cantar "Feliz cumpleaños" al presidente John F. Kennedy, eventualmente se abrió paso hasta la parte trasera de Kardashian, pero aparentemente no pudo cerrarlo por completo, por lo que usó un abrigo de piel blanco para cubrir esa zona en la alfombra roja. Se transformó en una réplica más tarde en la noche.

