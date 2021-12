Kim Kardashian da importante paso hacia cumplir uno de sus sueños

Kim Kardashian aprobó un importante examen de derecho requerido en California y dio el primer paso para convertirse en abogada, anunció la empresaria este lunes.

Kardashian había intentado la misma prueba en tres ocasiones sin éxito, pero este lunes 13 de diciembre anunció a través de su cuenta de Twitter que lo había logrado.

“Pasé el examen!!!!”, escribió Kim Kardashian en un tuit, y agregó:

“Mirándome al espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer mirando su reflejo de hoy. Para quien no conozca mi viaje por la escuela de derecho, sepan que esto no fue sencillo para mí”.

La prueba es exigida en California a los candidatos a ejercer la abogacía que no tienen un diploma universitario en el primer año de sus estudios jurídicos.

Kim Kardashian estudia derecho

Así celebró Kardashian haber aprobado su examen.

La estrella de la telerrealidad de 41 años estudió en la universidad Pierce College de Los Ángeles, pero no ha obtenido su título.

“Reprobé este examen tres veces en dos años, pero cada vez me esforcé y estudié más duro y probé de nuevo, hasta que lo logré”, escribió en el mismo hilo de Twitter.

El ensayo de primer año requiere a los aspirantes cuatro ensayos y un cuestionario de opciones múltiples de 100 preguntas sobre contratos y derecho penal. Según las estadísticas, solo aprueban el examen del 20 al 25 % de los candidatos.

En abril de 2019, Kim Kardashian anunció su regreso a la universidad para concluir sus estudios de Derecho. Se inició en el mundo legal en 2017, cuando inició una campaña para lograr el desencarcelamiento de presidiarios que han cumplido una condena injusta por delitos menores.

Kim Kardashian se divorcia

Kardashian quiere poner fin a su matrimonio de 6 años con Kanye West.

Este lunes, se confirmó que no hay vuelta atrás en la separación legal de Kim del rapero Kanye West, luego de que le pidió el divorcio oficialmente en febrero de este año.

La revista People tuvo acceso a documentos legales en los que la estrella de Keeping Up With The Kardashians pidió tener la custodia de sus hijos y volver a ser soltera legalmente, pero hasta el momento Kanye West no ha dado una respuesta.

Kim Kardashian y Kanye West empezaron su relación en 2012 y se casaron en 2014. Tienen cuatro hijos en común: North, Chicago, Saint y Psalm.

